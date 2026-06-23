© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie Wall Street zittert vor steigenden Zinsen und teuren KI-Wetten. Chip-Aktien brechen ein. Jetzt wird die Rallye getestet.Anleger stellen sich auf eine restriktivere Geldpolitik der Federal Reserve ein und prüfen die schuldenfinanzierten Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI) kritischer. Speicherchip-Aktien stehen unter starkem Druck. Micron Technology und SanDisk, die in diesem Jahr zu den besten Werten im S&P 500 gehörten, brachen ein. Bereits am Vortag hatte ein Ausverkauf die großen Technologiewerte belastet. Auslöser waren Zweifel an den hohen Ausgaben der Hyperscaler für Künstliche Intelligenz. Viele Investoren fragen sich, ob die Bewertungen der Branche zu weit …
Enthaltene Werte: US5951121038,US80004C2008,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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