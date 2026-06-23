München (ots) -Nach den Top-Reichweiten geht's mit attraktiven Exklusivspielen bei MagentaTV zum 3. Spieltag weiter. Zum Auftakt Mittwochnacht ab 23.50 Uhr: Schottland gegen Brasilien - einem klangvollen Duell mit großem Einfluss auf den Gegner von Deutschland im Sechzehntelfinale.Dazu Top-Begegnungen wie Uruguay gegen Spanien, Türkei gegen USA und beim Spiel Argentinien gegen Jordanien sind alle gespannt - wie oft trifft Messi diesmal!?MagentaTV hat sich alle Live-Spiele dieser WM gesichert, 44 davon exklusiv. Die Exklusivspiele wie Frankreich gegen Senegal hatten bis zu 6,5 Millionen Zuschauer erreicht - Rekordwert. Mit den Konferenzen am jeweiligen, letzten Gruppenspieltag wird ab Mittwochabend zudem ein einzigartiger Service für die Zuschauer geboten - nur bei MagentaTV.Zum exklusiven Rechtepaket gehören zudem auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Die weiteren konkreten exklusiven Begegnungen werden zeitnah bekanntgegeben. Weitere Programm-Infos und Besetzungen können aktuell auch immer hier abgerufen werden: www.magenta.tvProgrammvorschau: die nächsten Exklusivspiele bei MagentaTVMittwoch, 24. Juniab 00.20 Uhr: Panama - Kroatienab 19.30 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Katarab 20.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Bexklusiv ab 23.50 Uhr: Schottland - BrasilienDonnerstag, 25. Juniab 02.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Aab 02.50 Uhr: Tschechien - Mexikoab 02.50 Uhr: Südafrika - Republik Koreaab 21.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Eab 21.50 Uhr: Curacao - ElfenbeinküsteFreitag, 26. Juniab 00.50 Uhr: Japan - Schwedenab 03.50 Uhr: Türkei - USA, begleitet von einem türkischsprachigen Zusatzangebotab 20.40 Uhr Exklusive Konferenz der Gruppe Iab 20.50 Uhr: Senegal - IrakSamstag, 27. Juniab 01.00 Uhr: Uruguay - Spanienab 01.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Hab 04.50 Uhr: Neuseeland - Belgienab 04.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Gab 05.00 Uhr:Ägypten - Iranab 22.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Lab 22.50 Uhr: Panama - England oder Kroatien - GhanaSonntag, 28. Juniab 01.20 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Kab 01.20 Uhr: DR Kongo - Usbekistanab 03.50 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe Jab 03.50 Uhr: Jordanien - ArgentinienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6300722