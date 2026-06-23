Skoda stellt kurz nach dem kleinen Epiq den Peaq vor: Das Elektroauto ist das bisher größte SUV des Herstellers. In der Basisversion soll es 49.900 Euro kosten. Wo sortiert sich der Peaq im Volkswagen-Konzern und im Vergleich zur Konkurrenz ein? Der Buchstabe Q, ausgesprochen wie ein K, bleibt das gemeinsame Namenskennzeichen der SUVs von Skoda: Das neueste Elektroauto heißt Peaq. Im Englischen ist Peak der Gipfel, und tatsächlich zeigt Skoda mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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