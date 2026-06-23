Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein hat der Bitcoin Suisse (Europe) AG eine Lizenz als Crypto Asset Service Provider (CASP) gemäß MiCAR erteilt. Die europäische Einheit von Bitcoin Suisse kann nun Kunden in ausgewählten EWR-Märkten bedienen und Roman Przibylla wurde zum CEO ernannt, um die Expansion voranzutreiben.

Nach über einem Jahrzehnt als Krypto-Pionier der Schweiz expandiert die Bitcoin Suisse Group ("Bitcoin Suisse") nun in ganz Europa. Ihre 2018 gegründete europäische Einheit, die Bitcoin Suisse (Europe) AG, hat von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) eine Lizenz als Crypto Asset Service Provider (CASP) gemäss MiCAR erhalten und baut damit auf ihrer langjährigen Registrierung gemäss dem Gesetz über Token und VT-Dienstleister (TVTG) auf.

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left: Andrej Majcen, Co-Founder and Group CEO of the Bitcoin Suisse Group; right: Roman Przibylla, CEO of Bitcoin Suisse (Europe) AG

Bitcoin Suisse verfolgt europaweit ein klares Ziel: die erste Wahl für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Anleger zu sein. Dieses Ziel baut auf mehr als einem Jahrzehnt operativer Erfahrung auf, die das Unternehmen über mehrere Marktzyklen hinweg unter Beweis gestellt hat, in denen sich sein Geschäftsmodell immer wieder als äußerst resilient erwiesen hat.

Die Kernleistungen des Unternehmens sind Handel, Verwahrung und Staking und stützen sich auf zwei Säulen, mit denen sich Bitcoin Suisse deutlich von seinen Mitbewerbern auf dem Markt abhebt: eine robuste, proprietäre Infrastruktur sowie eine einzigartige Servicephilosophie, bei der jedem Kunden ein persönlicher Kundenbetreuer zugeteilt wird.

Kunden profitieren somit nicht nur von Technologie auf institutionellem Niveau und regulatorischer Klarheit, sondern auch von persönlicher Betreuung, umfassender Expertise und Kontinuität in der Kundenbeziehung. In einem Markt, der oft komplex, dynamisch und fragmentiert ist, ist Bitcoin Suisse ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden, der technische Stärke mit menschlicher Zugänglichkeit verbindet.

"Wir sind sehr stolz auf diesen Meilenstein. Die MiCAR-Zulassung ist ein entscheidender Schritt für uns, um uns zu einer globalen Marke und langfristig zu einer globalen Vermögensverwaltungsplattform zu entwickeln. Zusätzlich zu unserer Präsenz in der Schweiz und auf Bermuda verfügen wir nun über die regulatorischen Grundlagen, um Kunden in einigen der weltweit wichtigsten Finanzzentren zu betreuen", so Andrej Majcen, Mitbegründer und Group CEO von Bitcoin Suisse.

Roman Przibylla übernimmt die Leitung des Europageschäfts

Roman Przibylla verantwortet als CEO der Bitcoin Suisse (Europe) AG die Expansion in Europa. Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb mit, die er in leitenden Positionen bei der Deutschen Bank, der Commerzbank, der HSBC, Vontobel und Maverix Securities gesammelt hat.

"Durch den Erhalt der MiCAR-Lizenz erhält Bitcoin Suisse Zugang zu einem der größten und anspruchsvollsten Anlegermärkte der Welt. Wir können vermögenden und institutionellen Kunden in Europa nun das bieten, was sie wirklich benötigen: eine Infrastruktur auf höchstem Niveau und zugleich einen direkten, persönlichen Ansprechpartner mit umfassender Krypto-Expertise. Diese Kombination ist auf diesem Markt keine Selbstverständlichkeit", so Roman Przibylla, CEO der Bitcoin Suisse (Europe) AG.

Über die Bitcoin Suisse Group

Bitcoin Suisse ist ein führender Premium-Anbieter von Krypto-Finanzdienstleistungen für institutionelle Kunden, Krypto-Stiftungen, Family Offices, Vermögensverwalter und vermögende Privatpersonen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug wurde 2013 von Krypto-Natives gegründet und beschäftigt mittlerweile über 200 Mitarbeitende in der Schweiz, in Liechtenstein, den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf Bermuda. www.bitcoinsuisse.com

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