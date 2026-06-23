© Foto: @JConcilus - @JConcilusAnalysten-Dämpfer für SpaceX: KeyBanc startet mit einer vorsichtigen Einschätzung und sieht im Basisszenario lediglich einen Unternehmenswert von 1,02 Billionen US-Dollar für den Raumfahrtkonzern von Elon Musk. Kaum ist SpaceX an der Börse, bekommt der Raketen-Hype Risse. KeyBanc stellt die für Anleger vielleicht unbequemste Frage: Ist Elon Musks Raumfahrtkonzern viel zu teuer? Die Investmentbank startet die Beobachtung mit "Sector Weight" und verzichtet auf ein Kursziel. Die Botschaft ist dennoch deutlich: Die großen Wachstumsfantasien rund um Starlink, Konnektivität und Starship sind nach Ansicht der Analysten bereits im Kurs enthalten. Besonders brisant ist KeyBancs eigenes …
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