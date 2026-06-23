Dr. Zhaohui Su und Dr. Gil Fine vertiefen die Fachkompetenz von Veristat im Bereich Biostatistik, Scott Tarrant übernimmt die Leitung des Bereichs Strategic Drug Development Advisory, und Clint Wolfe wird Chief Human Resources Officer

VeristatTM, ein globales Auftragsforschungsinstitut (Clinical Research Organization, CRO) und Beratungsunternehmen, das sich auf komplexe Studien spezialisiert hat, gab heute vier strategische Neueinstellungen in der Führungsetage bekannt, die seine Mission vorantreiben, die Zulassung neuartiger Therapien in komplexen Krankheitsbereichen wie Zell- und Gentherapie, Onkologie und seltenen Krankheiten zu beschleunigen. Aufbauend auf seiner 30-jährigen Expertise in der Biostatistik und der jüngst abgeschlossenen Übernahme des Geschäftsbereichs Medical Writing und Zulassungsanträge von Certara baut Veristat seine wissenschaftliche Kompetenz weiter aus und erweitert seine operative Führung, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Dr. Zhaohui Su und Dr. Gil Fine verstärken das Strategic Drug Development Advisory-Team von Veristat in leitenden Positionen in der Biostatistik und werden mit Scott Tarrant zusammenarbeiten, der zum Executive Vice President dieses Teams ernannt wurde. Zudem kommt Clint Wolfe als Chief Human Resources Officer (CHRO) zu Veristat.

Nachdem Dr. Su seine Karriere im akademischen Bereich begonnen und an klinischen Studien an der Harvard University mitgearbeitet hatte, übernahm er eine leitende Position in der Biostatistik bei Quintiles (heute IQVIA). Weitere Stationen seiner Laufbahn waren der Aufbau von Biostatistik-Teams von Grund auf bei OM1 und anschließend bei Ontada, dem Geschäftsbereich für Onkologie-Technologie und -Analysen von McKesson. Bei Veristat wird Dr. Su als Vice President of Statistical Consulting tätig sein.

"Ich habe im Laufe der Jahre mit vielen großartigen Menschen von Veristat zusammengearbeitet und nun die Gelegenheit ergriffen, mich ihrem Team in Vollzeit anzuschließen", so Dr. Su. "Ich schätze den Science-First-Ansatz von Veristat bei klinischen Studien und möchte diesen Grundsatz mit meinem Wissen und meiner Erfahrung im Aufbau von Teams verbinden, um Prüfpräparate schneller zur Zulassung zu bringen, damit Patienten früher davon profitieren können." Dr. Su wird am 30. Juni ein Veristat-Webinar zum Thema Real-World-Evidence leiten weitere Informationen erhalten Sie hier.

Dr. Gil Fine erwarb seinen PhD in Biostatistik an der University of California, Los Angeles, und blickt mittlerweile auf drei Jahrzehnte Erfahrung in der Spitzenposition der Arzneimittelentwicklung zurück. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er Führungspositionen bei Syntex und SuperGen, wo er mehr als ein Jahrzehnt lang als Executive Director das Biostatistik-Team leitete. Anschließend übernahm er Führungsaufgaben bei Astex Pharmaceuticals und Sumitomo Dainippon Pharma Oncology. Er kann eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Einreichung und Genehmigung von NDA-, MAA-, BLA- und IND-Anträgen in den Bereichen Onkologie, Autoimmunerkrankungen, Schmerztherapie und seltene Krankheiten vorweisen. Bei Veristat wird Dr. Fine als Biostatistical Consultant tätig sein.

Scott Tarrant, der über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Life Sciences mitbringt, wird die weltweite Leitung des Beratungsbereichs Strategic Drug Development bei Veristat übernehmen. Nach seinem Dienst beim U.S. Army Corps of Engineers hatte Tarrant Positionen bei Nalco Chemical, Therimmune und Xceleron inne. Bei Xceleron trug er dazu bei, die Geschäftstätigkeit in den USA von einem Start-up zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 12 Millionen US-Dollar auszubauen. Zuletzt war Tarrant Chief Business Officer bei RRD Biopharma Development und verhalf dem Unternehmen zu einem raschen Wachstum von 15 auf 50 Mitarbeiter.

Clint Wolfe übernimmt die Rolle des Chief Human Resources Officer, für die er mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung globaler Teams bei Private-Equity-finanzierten und börsennotierten Life-Sciences-Unternehmen mitbringt. Zuletzt war Wolfe als CHRO bei Neovance und Endpoint Clinical Solutions (ehemals Teil der Fortrea Corporation) tätig. Außerdem bekleidete er Führungspositionen bei ArisGlobal und BioClinica und war 16 Jahre lang bei IMS Health (jetzt IQVIA) beschäftigt.

"Veristat baut auf seinem soliden Fundament in der Statistik auf, das unter der Führung von Dr. Su und Dr. Fine errichtet wurde, und erweitert sein Team um eine neue globale Führungskraft, die unter der Leitung von Scott zum Wachstum unseres Beratungsgeschäfts beitragen wird. Damit sind wir bestens aufgestellt, um weltweit zu expandieren, KI-Technologien auch in Zukunft effektiv zu nutzen und moderne Ansätze auf komplexe Forschungsprogramme in allen Bereichen unseres Unternehmens anzuwenden", so Kim Boericke, CEO von Veristat. "Clint ist zudem ein erfahrener Experte, der seine Fähigkeit schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, übernommene Geschäftsbereiche und Teams nahtlos zu integrieren, die nächste Generation von Talenten einzubinden und unser Team weiterzuentwickeln, damit wir unseren Kunden auch weiterhin die bestmögliche Unterstützung bieten können."

Über Veristat

Veristat ist eine Full-Service-CRO und Beratungsgesellschaft, das Life-Science-Unternehmen bei der schnellen Markteinführung neuartiger Therapien unterstützt. Mit 30 Jahren Erfahrung und Unterstützung bei mehr als 100 behördlichen Zulassungen sowie fundiertem Fachwissen auf den Gebieten seltene Krankheiten, neurologische Erkrankungen, Onkologie und fortschrittliche Therapien verbindet Veristat strategische Planung, regulatorisches Fachwissen und die Durchführung klinischer Studien, um komplexe Herausforderungen zu meistern und schneller Erfolge zu erzielen. Von der frühen Planung bis zur Zulassung: Veristat bietet individuell zugeschnittene Lösungen, die weltweit bessere Behandlungsergebnisse für Patienten ermöglichen.

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