Die Edelmetalle geraten am Dienstag spürbar ins Wanken. Gold und Silber geben nach, während globale Tech-Aktien im Zuge wachsender Zinsängste unter Druck geraten sind und die Nervosität an den Finanzmärkten insgesamt zunimmt. Die Furcht vor einer restriktiveren Geldpolitik wirkt sich dabei zunehmend auch auf klassische "Sichere-Hafen"-Assets aus.• Die geopolitischen Entwicklungen belasten Gold und Silber.• Der Kurs der US-Notenbank Fed drückt auf die Stimmung.• Banken revidieren ihre bullishen Goldprognosen.Gold-Futures ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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