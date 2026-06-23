Die mediale Berichterstattung zur Zukunft der bemannten Raumfahrt kennt aktuell fast nur ein einziges Ziel. Doch eine völlig andere Himmelskugel bietet physikalisch wie chemisch weitaus bessere Bedingungen für eine Siedlung. Forscher:innen rücken zunehmend den Saturnmond Titan als Basis für Deep-Space-Missionen in den Fokus. Wie in einer auf der Plattform Arxiv veröffentlichten Studie zu lesen ist, bietet dieser Himmelskörper fundamentale logistische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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