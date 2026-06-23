Köln (ots) -
Der Zugverkehr ist laut Bahn bundesweit eingestellt worden. Hintergrund ist offenbar, dass es massive Probleme beim Zugfunk gibt. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar.
Pressekontakt:
WDR Newsroom 0221 220 8787
Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6300750
Der Zugverkehr ist laut Bahn bundesweit eingestellt worden. Hintergrund ist offenbar, dass es massive Probleme beim Zugfunk gibt. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar.
Pressekontakt:
WDR Newsroom 0221 220 8787
Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6300750
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