Berlin (ots) -- Neue Pkw in Deutschland werden seit 2000 jährlich im Schnitt 1,2 Zentimeter länger und 0,5 Zentimeter höher- Überdimensionierte Fahrzeuge gefährden Leib und Leben besonders für Kinder, Ältere, Fußgänger und Radfahrende- DUH fordert verbindliche Obergrenzen für neue Pkw: maximal 85 Zentimeter Motorhaubenhöhe, 192 Zentimeter Fahrzeugbreite und fünf Meter Länge bei Pkw mit bis zu fünf Sitzplätzen- DUH fordert zudem eine Reform der Kfz-Steuer, nach Größe der Fahrzeuge gestaffelte Parkgebühren und ein Verbot übergroßer SUV und Pick-ups in InnenstädtenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert alle deutschen Städte auf, gegen den Trend zu immer größeren Autos aktiv zu werden und übergroße SUV und Pick-ups aus den dicht besiedelten Innenstädten zu verbannen. Eine neue Studie von Transport & Environment (T&E) zeigt: Die durchschnittliche Länge neu verkaufter Autos hat seit dem Jahr 2000 jährlich im Durchschnitt um 1,2 Zentimeter und die Gesamthöhe um 0,5 Zentimeter zugenommen. Gleichzeitig steigen Breite der Fahrzeuge und Höhe der Motorhauben Jahr für Jahr an. Das hat dramatische Folgen für Verkehrssicherheit, Klimaschutz und den knappen öffentlichen Raum in Städten.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Unsere Städte werden mit immer mehr und immer größeren Autos geflutet. Trotz sinkender Familiengrößen und geringerer Fahrzeugauslastung weigern sich die deutschen Automobilhersteller konsequent, Kleinwagen zu produzieren und zu bewerben. Immer größere Autos blockieren zunehmend Gehwege und Grünflächen und machen Unfälle tödlicher - besonders für Kinder, Ältere und Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Wenn Städte dem nun einen Riegel vorschieben, ist das nichts als Notwehr. Neben einem Verbot von Monster-SUV und Pick-ups in Innenstädten, braucht es regulatorische Vorgaben gegen den SUV-Wahn. Paris macht es vor: Hier gelten für überdimensionierte Fahrzeuge bis zu dreifach höhere Parkgebühren."Die DUH fordert verbindliche Obergrenzen für die Größe neuer Pkw, insbesondere eine Begrenzung der Motorhaubenhöhe auf maximal 85 Zentimeter und der Fahrzeugbreite auf maximal 192 Zentimeter, um die absurdesten Stadtpanzer zu unterbinden. Nach Auffassung der DUH dürfen Pkw mit bis zu fünf Sitzplätzen zudem maximal fünf Meter lang sein. Darüber hinaus braucht es eine Reform der Kfz-Steuer nach CO2-Ausstoß und Gewicht sowie die Möglichkeit für Kommunen, Parkgebühren konsequent nach ökologischen Kriterien wie Größe, Gewicht oder Motorisierung der Fahrzeuge zu staffeln.Hintergrund:Die Studie vergleicht die Entwicklung mit einem sogenannten "Right-Sizing"-Szenario, in dem der Trend zu immer größeren Pkw durch politische Maßnahmen gebremst und die Fahrzeugmaße bis 2040 wieder auf das Niveau von 2010 bis 2015 zurückgeführt werden. Bei anhaltendem Trend könnten laut der Studie bis 2040 über 2.500 zusätzliche Erwachsene und 79 Kinder auf europäischen Straßen getötet werden.Link:Zur Studie: https://www.transportenvironment.org/articles/ever-bigger-car-size-at-a-crossroadsPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6300756