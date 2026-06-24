Euromonitor International würdigt Mary Kays anhaltende Führungsposition im Bereich Hautpflege und dekorative Kosmetik

Mary Kay Inc.,, das legendäre Unternehmen für Schönheitspflege und Unternehmertum, wurde von Euromonitor International erneut zur weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und dekorative Kosmetik1gekürt und setzt damit seine Erfolgsgeschichte zum vierten Mal in Folge fort.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260623415963/de/

Mary Kay Inc., the iconic beauty and entrepreneurship company, for the fourth year in a row has been named the #1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World by Euromonitor International. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

"Die Auszeichnung als weltweite Nummer 1 durch Euromonitor zum vierten Mal in Folge ist eine eindrucksvolle Bestätigung für den Einfluss unserer unabhängigen Schönheitsberaterinnen auf der ganzen Welt, die unseren Erfolg Tag für Tag vorantreiben", sagte Ryan Rogers , Chief Executive Officer von Mary Kay Inc. "Ihr Unternehmergeist, kombiniert mit unseren wegweisenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie modernste Technologie, ermöglicht es uns, hochwirksame Haut- und Schönheitslösungen anzubieten. Das ist das Erfolgsrezept, das uns zu einer der beliebtesten Verbrauchermarken der Welt macht."

Euromonitor International ist der führende Anbieter von globaler Business Intelligence, Marktanalysen und Verbrauchererkenntnissen und führt seit über 50 Jahren Marktforschung in mehr als 100 Ländern durch.

"Die Rankings von Euromonitor International stehen für den höchsten Standard globaler Marktleistung, gestützt auf strenge, unabhängige Daten und Analysen", erklärte Anthony Irwin, Senior Vice President of Research bei Euromonitor International. "Die anhaltende Führungsposition von Mary Kay im Direktvertrieb von Schönheitsprodukten unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, auf einem hart umkämpften globalen Markt beständig Wert, Qualität und Relevanz zu bieten."

An der Spitze der Rangliste:

Neben der Anerkennung durch Euromonitor erhält Mary Kay regelmäßig weltweite Auszeichnungen unter den führenden globalen Kosmetikunternehmen.

Allein im Jahr 2025 erhielt Mary Kay weltweit 41 Auszeichnungen aus der Kosmetikbranche und der Industrie, darunter Platz 9 auf der Forbes-Liste "2025 Best Brands for Social Impact" 2 unter 3.900 Marken.

darunter auf der Forbes-Liste "2025 Best Brands for Social Impact" unter 3.900 Marken. 2026 belegte Mary Kay Platz 20 in der Liste der "2025 Top 100 Beauty Companies" von Women's Wear Daily Beauty Inc.

in der Liste der "2025 Top 100 Beauty Companies" von Women's Wear Daily Beauty Inc. Forbes platzierte Mary Kay auf Platz 2 seiner Liste der "Best Customer Service3" für 2026.3

Globales Innovationskraftwerk

Mary Kay bietet weiterhin hochwirksame Hautpflege- und Farbkosmetikprodukte an, die auf einer Kombination aus wissenschaftlicher Innovation, Verbrauchererkenntnissen und persönlichem Service basieren.

Mary Kay wurden weltweit über 1.600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungen erteilt.

Das globale Produktions- und F&E-Zentrum Richard R. Rogers von Mary Kay in Texas kann bis zu 1 Million Produkte pro Tag herstellen.

64 der F&E-Wissenschaftler bei Mary Kay und 79 der Mitarbeiter in den Teams Global Brand und Global Creative sind Frauen4

Das Portfolio von Mary Kay umfasst preisgekrönte und bei Fans beliebte Produkte wie:

TimeWise-Hautpflegeserie

Clinical Solutions fortschrittliche Hautpflege

TimeWise 3D-Foundations (matt und strahlend)

Ölfreier Augen-Make-up-Entferner

Ultimate Mascara

Unlimited Lip Gloss

Mary Kay-Produkte werden von erstklassigen unabhängigen Schönheitsberaterinnen in 40 Märkten weltweit verkauft, die den Kundinnen sowohl persönlich als auch online unter www.MaryKay.com (USA) sowie über soziale und digitale Medienkanäle einen individuellen Service bieten.

Wussten Sie schon?

Wirtschaftliche Auswirkungen des Direktvertriebs in Zahlen:

Weltweit:

Der weltweite Direktvertriebsmarkt wird bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von rund 815,4 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber geschätzten 418,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.5

In den USA:

73 der Direktverkäufer in den USA sind Frauen. 6

34,7 Milliarden US-Dollar Umsatz im Einzelhandel wurden durch Direktvertriebsaktivitäten generiert.7

Über Mary Kay

Als eine der ersten, die die gläserne Decke durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traum-Beauty-Marke mit einem Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Aus diesem Traum ist ein globales Unternehmen mit Millionen unabhängiger Vertriebspartnerinnen in 40 Märkten entstanden. Seit über 60 Jahren befähigt Mary Kay Frauen, ihre eigene Zukunft durch Bildung, Mentoring, Fürsprache und Innovation zu gestalten. Mary Kay engagiert sich für Investitionen in die Wissenschaft hinter der Schönheit und die Herstellung innovativer Hautpflegeprodukte, dekorativer Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu bewahren, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf X.

Über Euromonitor International

Euromonitor International ist weltweit führend bei der Bereitstellung globaler Marktinformationen zu Branchen, Unternehmen, Volkswirtschaften und Verbrauchern. Mit über 50 Jahren Erfahrung an der Spitze der Branche verbinden wir fundiertes menschliches Fachwissen mit KI-Technologie und Analytik, um Erkenntnisse zu liefern, die selbstbewusste, weitreichende Entscheidungen ermöglichen schnell und in großem Umfang. Unser globales Netzwerk und unsere firmeneigenen Daten versetzen Sie in die Lage, Wachstumschancen zu erschließen und den Wandel zu meistern. Wir verfügen über Spezialistenteams in 16 Niederlassungen weltweit und ein Netzwerk von Analysten vor Ort in über 100 Ländern, die kulturelle und geschäftliche Nuancen aufzeigen, die anderen entgehen. Wir untersuchen 210 Länder und Rechtsräume sowie 99,9 der Verbraucher weltweit und helfen unseren Kunden so, die globalen Märkte zu verstehen.

1 "Quelle: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, Ausgabe 2026, Umsatz nach UVP, Daten für 2025"

2 Haniya Rae, Mitwirkende. (17. April 2025). "Meet America's Best Brands For Social Impact 2025." https://www.forbes.com/sites/haniyarae/2025/04/17/meet-americas-best-brands-for-social-impact-2025/.

3 3 Alan Schwarz, (14. Oktober 2025). "Best Customer Service 2026." https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/.

4 Frauen und Führungsanteile bei Mary Kay, Mai 2026.

5 Tajammul Pangarkar. (24. März 2025). Direct Selling Market to Reach USD 815.4 Billion by 2034 at 6.9% CAGR www.news.market.us/direct-selling-market-news

6 Weltverband der Direktvertriebsverbände. (November 2025). Globaler Jahresbericht 2024 mit statistischen Daten zum Direktvertrieb. https://wfdsa.org/wp-content/uploads/2025/12/WFDSA-STATS-Report-2024-2025-V1.pdf

7 DSEF-Studie 2025 zu Wachstum und Aussichten in den USA. DSEF 2026 US Economic Impact Report.

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