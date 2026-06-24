DOWNERS GROVE, Illinois, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 sowie die Einführung der nächsten Phase seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Strategie für 2030 mit dem Titel "Growth Through Purpose" bekannt gegeben. Der jüngste Bericht des Unternehmens hebt bedeutende weltweite Fortschritte bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele für 2025 hervor und skizziert einen erweiterten, in die Geschäftstätigkeit integrierten Fahrplan, der darauf abzielt, langfristigen Wert zu schaffen, Risiken zu mindern und den sich wandelnden Erwartungen der Interessengruppen gerecht zu werden.

"Aufbauend auf fast zwei Jahrzehnten des Fortschritts richten wir unseren Blick nun auf die nächste Phase unserer Reise im Rahmen unserer Strategie 2030", so David Jukes, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Univar Solutions. "Diese langfristigen Ziele konzentrieren sich auf die Messung des Unternehmenswerts, das Management wesentlicher Risiken und die Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer Stakeholder."

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 spiegelt ein Jahrzehnt globaler Nachhaltigkeitsberichterstattung wider und belegt kontinuierliche Fortschritte bei den wichtigsten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten.

Zu den Höhepunkten gehören:

Die Emissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien konnten um 32 Prozent gesenkt werden, womit das Unternehmensziel von 20 Prozent deutlich übertroffen wurde.

Die Wasserverschwendung wurde im Vergleich zum Ausgangswert um 30 Prozent reduziert, womit das Ziel übertroffen wurde.

Verstärkte Einbindung der Lieferkette in Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wobei über 89 Prozent der Ausgaben für direkte Lieferanten bewertet wurden.

Beibehaltung eines hohen Mitarbeiterengagements (81 Prozent) und guter Inklusionskennzahlen, darunter ein Wert von 100 im Corporate Equality Index.





"Diese Ergebnisse unterstreichen, wie sehr sich Nachhaltigkeit als zentraler Faktor für betriebliche Effizienz, Risikomanagement und Kundenpartnerschaften in unserem gesamten Unternehmen weiterentwickelt", sagt Alexa Colin, Chief Legal and Administrative Officer und Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit bei Univar Solutions. "Wir haben bei unseren Zielen für 2025 erhebliche Fortschritte erzielt, was unsere Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreibt, während wir die Einführung unserer Ziele der nächsten Generation vorbereiten."

Vorstellung der Strategie 2030: "Growth Through Purpose"

Auf dieser Dynamik aufbauend hat Univar Solutions seine neue Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 vorgestellt, die auf dem Grundsatz "Growth Through Purpose" ("Wachstum durch Zielstrebigkeit") basiert.

Die Strategie zielt auf Folgendes ab:

Durch Effizienz, Innovation und Wachstum einen nachweisbaren Mehrwert schaffen.

Messbare Risiken im gesamten Betrieb und in den Lieferketten mindern.

Den Bedürfnissen der Stakeholder gerecht werden, während sich Erwartungen und gesetzliche Anforderungen weiterentwickeln.





"Diese Ziele spiegeln einen ganzheitlichen Ansatz wider, der Nachhaltigkeit in unsere Arbeitsweise, unser Wachstum und unsere Wertschöpfung weltweit integriert", so Dr. Liam McCarroll, Senior Director für globale Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen. "Diese Initiative stellt ein vollständig integriertes, am Geschäft orientiertes Rahmenwerk dar, das auf der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, der Kundennachfrage und regulatorischen Entwicklungen basiert."

Die Ziele 2030 von Univar Solutions konzentrieren sich auf acht globale Schwerpunktbereiche in den Bereichen Umwelt, kommerzieller Bereich und soziale Aspekte, darunter:

Umwelt

Fortschritte auf dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz mit dem Ziel, die Emissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien bis 2030 um 43 Prozent zu senken (im Vergleich zum Basisjahr 2019).

Die Ressourceneffizienz verbessern und die Intensität des betrieblichen Sondermüllaufkommens um 20 Prozent senken.

Stärkung des Umweltschutzes durch eine verbesserte Wasserwirtschaft und die Verringerung von Chemikalienfreisetzungen.





Kommerzieller Bereich

Das Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen ausbauen, um die Kundennachfrage zu unterstützen und das Wachstum voranzutreiben.

Stärkung nachhaltiger Lieferketten, einschließlich einer verbesserten Lieferanten-Due Diligence und einer verstärkten Einbindung der Lieferanten.

Darüber hinaus wird Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie integriert, um die Nachhaltigkeitsbemühungen der Kunden mithilfe des Sortiments an nachhaltigen und natürlichen Produkten zu unterstützen.





Soziale Aspekte

Förderung von Integration und Zugehörigkeit in allen Geschäftsabläufen und im gesamten Erfahrungsbereich der Mitarbeitenden.

Ausweitung des gesellschaftlichen Engagements mit dem Ziel, bis 2030 45.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zu erreichen.

Die Arbeitssicherheit weiter verbessern und dabei eine Gesamtunfallrate von = 0,38 anstreben.





Das Unternehmen wird auch künftig eine einheitliche, globale Nachhaltigkeitsstrategie und ein einheitliches Berichtsrahmenwerk vorlegen und damit die Konsistenz und Transparenz für die Stakeholder in allen Regionen und Geschäftsbereichen stärken.

Da Nachhaltigkeit mittlerweile fest in seinem Geschäftsmodell verankert ist, konzentriert sich Univar Solutions darauf, seine Wirkung durch Innovation, engere Partnerschaften mit Lieferanten und verbesserte Kundenlösungen zu steigern.

Das Unternehmen wird seine Berichtsverfahren weiterhin im Einklang mit globalen Rahmenwerken weiterentwickeln und dabei die Datenqualität, Transparenz und Rechenschaftspflicht verbessern.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.univarsolutions.com/sustainability

Lesen Sie den vollständigen Bericht unter: https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifendem Markt- und Regulierungswissen, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums (Growing Together). Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

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