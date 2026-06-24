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WKN: A3DNSU | ISIN: CA67059R1091 | Ticker-Symbol: J90
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23.06.26 | 20:30
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Branche
Biotechnologie
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NUREXONE BIOLOGIC INC Chart 1 Jahr
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NUREXONE BIOLOGIC INC 5-Tage-Chart
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Small- & Micro Cap Investment
24.06.2026 06:46 Uhr
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NurExone stärkt die Schutzmauer um ExoPTEN - globale Patente als Werttreiber

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Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic baut den Wert seiner exosomenbasierten Therapieplattform weiter aus. Jüngste Patenterteilungen in Südkorea und Australien ergänzen bereits erhaltene Schutzrechte in den USA, Japan und Israel. Damit stärkt das Unternehmen den Schutz seiner Technologie in wichtigen Pharmamärkten. Für Plattformtechnologien können globale Patente ein wichtiger Hebel sein, um spätere Kooperationen, Lizenzmodelle und klinische Entwicklungsschritte vorzubereiten.

Die jüngsten Patentmeldungen von NurExone Biologic (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) zeigen, dass das Unternehmen sein IP-Portfolio international weiter ausbaut. Mit der Patenterteilung in Südkorea sowie zuvor erfolgten Erteilungen in Australien und weiteren Ländern erweitert NurExone den Schutz seiner ExoPTEN- und Exosomen-Technologie in mehreren relevanten Märkten.

Patente als Basis für Wertschöpfung

In frühen Entwicklungsphasen kann Intellectual Property, kurz IP, für Biotech-Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Schutzrechte sichern technologische Ansätze ab und können bei künftigen Kooperationen oder Lizenzvereinbarungen wichtig werden.

Gerade in der Biotechnologie sind Patente ein wichtiges Instrument. Entwicklungsprozesse dauern häufig lange, verursachen hohe Kosten und unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen. Bei Plattformtechnologien wie exosomenbasierten Therapien kann sich der Schutz nicht nur auf einzelne Wirkstoffe beziehen, sondern auch auf Herstellungsverfahren, Anwendungsmethoden und Wirkmechanismen.

Branchenbeobachtungen wie der Gibson Dunn 2026 Life Sciences Industry Outlook verweisen auf die anhaltende Bedeutung von Lizenzierungen und strategischen Kooperationen in der Pharmabranche. Auch der aktuelle Global Biotech Patent Licensing Report zeigt: Der Branchentrend bewegt sich 2026 weg von risikoreichen Einzelwirkstoffen und hin zu langfristigen Partnerschaften rund um geschützte, skalierbare Plattformtechnologien.

ExoPTEN wird breiter abgesichert

Diese Strategie verfolgt NurExone mit seiner proprietären Plattformtechnologie ExoPTEN. In den vergangenen Monaten konnte das Unternehmen mehrere wichtige IP-Meilensteine melden. Dazu zählt die im April 2026 von IP Australia erteilte Patentzulassung für die Herstellung extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen. Sie gehört zu einer internationalen Patentfamilie und soll Schutz bis 2040 gewährleisten.

Im Mai 2026 folgte eine weitere Patenterteilung in Südkorea im Zusammenhang mit der ExoPTEN-Technologie. Zuvor hatte NurExone bereits umfassende Patente für zentrale Elemente seiner Plattformtechnologie in den USA, Japan, Israel und Russland erhalten. Weitere Anmeldungen bestehen unter anderem in der Europäischen Union, China, Hongkong, Indien, Israel sowie Thailand.

Globales Schutznetz als strategischer Vorteil

Für Biotech-Unternehmen zählt nicht nur die Zahl der Patente. Entscheidend ist die geografische Reichweite. Märkte wie die USA, Europa, Japan, Südkorea und Australien gelten als wichtige Pharmaregionen mit hohen regulatorischen und kommerziellen Anforderungen.

Ein breit aufgestelltes IP-Portfolio kann mehrere Funktionen erfüllen: Es schützt vor Nachahmern in wichtigen Zielmärkten, stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Pharma- und Industriepartnern, kann Produktions- und Lizenzmodelle absichern und Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber schaffen.

ExoPTEN basiert auf einer exosomenvermittelten Transporttechnologie zur gezielten Modulation biologischer Prozesse bei Verletzungen des zentralen Nervensystems. Die jüngsten Patenterteilungen zeigen, dass NurExone diesen Ansatz international weiter ausbaut. Neben einzelnen Indikationen rücken auch Skalierbarkeit der Produktion und industrielle Verwertbarkeit stärker in den Fokus.

Die aktuellen Patente sind Teil des schrittweisen Aufbaus eines internationalen IP-Portfolios. Für NurExone kann dieser Schutz wichtig sein, um technologische Ansätze abzusichern und mögliche spätere Kooperationen, Lizenzvereinbarungen oder klinische Entwicklungsschritte zu unterstützen.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
Land: Israel & Kanada
www.nurexone.com

Quelle
https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-baut-internationales-ip-fundament-weiter-aus-warum-globale-patente-in-der-biotech-industrie-entscheidend-sind/5172852/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

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Dr. Eva Reuter
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www.dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: CA67059R1091

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