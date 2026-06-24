Die USA und der Iran widersprechen sich weiterhin munter bei ihren Aussagen zu den Verhandlungen, immerhin scheinen die Gespräche weiterzugehen. US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, Teheran habe einer unbegrenzten Überwachung seines Atomprogramms nach den höchsten internationalen Standards vollständig zugestimmt.Zuvor hatte der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahreini, Aussagen von US-Vizepräsident JD Vance zurückgewiesen. Vance hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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