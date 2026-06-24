Eine neue Pilotanlage soll künftig CO2 aus dem Meer herausfiltern. Die Projektpartner sehen das als einen zusätzlichen Weg zur Klima-Neutralität. Obwohl mehr Kohlenstoff im Ozean ist als in der Luft, macht es das Verfahren dennoch nicht einfacher. CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, kommt voran. Doch dabei nimmt die eigentlich Direct Air Capture (DAC) genannte Methode einen kleinen Umweg - über das Meerwasser. Von Vorteil ist, dass in unseren Ozeanen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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