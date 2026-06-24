© Foto: Weston Hancock - SOPA Images via ZUMA Press WireFedEx liefert starke Quartalszahlen, hebt den Ausblick an und kassiert Milliarden aus der Freight-Abspaltung. Trotzdem rauscht die Aktie nach Börsenschluss um rund 6 Prozent nach unten. Eigentlich hätte dieser Abend für FedEx ein Befreiungsschlag werden können. Der Logistikkonzern übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Doch die Aktie reagierte nach Börsenschluss nicht mit Jubel, sondern rutschte um mehr als 6 Prozent ab. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,31 US-Dollar. Analysten hatten nur mit 5,96 US-Dollar gerechnet. Auch der Umsatz fiel mit 25,01 Milliarden US-Dollar höher aus als die erwarteten 24,04 Milliarden …
Enthaltene Werte: US31428X1063Den vollständigen Artikel lesen
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