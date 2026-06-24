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NAGA ERHÄLT MICA-ZULASSUNG FÜR KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN IN DER GESAMTEN EU
Mit dem Übergang Europas zum MiCA-Regelwerk ist NAGA hervorragend positioniert, Kunden einen sicheren, regulatorisch konformen und transparenten Zugang zu Krypto-Dienstleistungen innerhalb eines harmonisierten regulatorischen Umfelds zu bieten. Die Zulassung belegt darüber hinaus, dass NAGA anspruchsvolle regulatorische Anforderungen erfüllt, und spiegelt die Stärke der regulatorischen und operativen Infrastruktur der Gesellschaft wider.
Die Zulassung ermöglicht es den europäischen Kunden von NAGA, Krypto-Assets zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen, von der sicheren Verwahrung ihrer Bestände zu profitieren und auf eine Vielzahl kryptobezogener Dienstleistungen innerhalb eines regulierten Umfelds zuzugreifen. Als zentraler Bestandteil der SuperApp-Strategie von NAGA ergänzen Krypto-Dienstleistungen das umfassende Ökosystem der Gesellschaft aus Investieren, Social Trading und Finanzdienstleistungen und unterstützen den weiteren Ausbau des Kryptoangebots von NAGA im europäischen Markt.
Krypto-Dienstleistungen sind seit vielen Jahren ein integraler Bestandteil des Angebots von NAGA und bleiben eine zentrale Säule der Unternehmensstrategie, eine umfassende Finanz-SuperApp zu schaffen, die Investieren, Social Trading, Zahlungsdienste und digitale Vermögenswerte in einer einzigen Nutzererfahrung vereint.
NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.
The NAGA Group AG
24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@naga.com
|Internet:
|www.naga.com
|ISIN:
|DE000A41YCM0
|WKN:
|A41YCM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2352226
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