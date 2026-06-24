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Der Kölner Motorenbauer Deutz wagt den Auftritt auf der Pariser Rüstungsmesse und der Aktienkurs reagiert nervös. Schon merkwürdig, denn zwischen starken Quartalszahlen, einem Brasilien-Zukauf und einem wackelnden 50er SMA steckt die Deutz-Aktie gerade in einem spannenden "Zwischenraum", denn der große Aufwärtstrend lebt noch (die Aktie notiert oberhalb des 200er SMA), doch die Geduld der Anleger wird auf die Probe gestellt. Reicht die Story aus Verteidigung und Energie, um den Rücksetzer der letzten Wochen wieder wettzumachen? Und welche Marke entscheidet jetzt darüber, ob es Richtung 13 Euro geht oder Richtung 8 Euro abwärts rutscht? Wir haben uns daher für Sie die Lage genauer angeschaut.

Starke Zahlen, neue Aufträge

Der Kölner Motorenbauer hat zuletzt ordentlich geliefert. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Umsatz auf 530 Millionen Euro, ein Plus von gut 8 Prozent. Noch deutlicher war der Sprung beim Ergebnis, denn aus einem Verlust wurde ein Gewinn von 21,8 Millionen Euro. Die Auftragseingänge zogen sogar um über 41 Prozent an. Dazu kommt der Zukauf des brasilianischen Generatorenherstellers Maxi Trust Power, der dem Energiegeschäft künftig rund 40 Millionen Euro mehr Umsatz bringen soll. Auch strategisch tut sich was. So will Deutz mit der neuen Allianz mit HDC Solutions vom reinen Motorenbauer zum Systemanbieter werden, vor allem im Verteidigungsbereich. Die Marge in diesem Segment lag im ersten Quartal bei knapp über 13 Prozent, deutlich über dem Konzernschnitt. Auf der Eurosatory in Paris zeigte Deutz erstmals sein Portfolio für Sicherheit und Wehrtechnik. Konkrete Großaufträge blieben bislang aber noch aus, was an der Börse für etwas Zurückhaltung sorgt. Vielleicht ist das ein Grund mit, dass der Kurs an der Börse momentan noch einmal eher verschnauft und Luft holt.

Charttechnik

Der langfristige Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt. Der Kurs notiert weiterhin über dem 200er SMA. Das ist erstmal ein gutes Zeichen für die investierten Anleger. Allerdings ist die Aktie zuletzt unter den 50er SMA gerutscht, die Luft wird also etwas dünner. Die grundsätzliche Aufwärtstrendlinie hält aber bislang noch. Sie wurde kurzfristig zwar schon einmal unterschritten, aber danach sprang der Kurs umgehend wieder darüber. Spannend wird es bei der Marke von 10,60 Euro. Schafft Deutz den Sprung wieder darüber, wäre der Weg frei in Richtung 12 bis 13 Euro. Dann wäre der Kurs auch wieder oberhalb des 200er SMA. Kritischer sieht es hingegen aus, wenn der Kurs unter 9,50 Euro fällt. Dann würde sich das Bild eintrüben, und ein Rückgang Richtung 8 Euro käme wieder ins Spiel. Aber spätestens bei 8 Euro könnte sich dann auch wieder eine gute Kaufgelegenheit ergeben. Noch aber ist es nicht soweit.

Was tun?

Deutz zeigt operativ klare Fortschritte, so z. B. bessere Zahlen, neue Aufträge, ein wachsendes Energie- und Verteidigungsgeschäft. Das spricht für die Story. Charttechnisch bleibt die Lage aber noch zweigeteilt, der langfristige Trend hält an, kurzfristig fehlt jedoch etwas an Schwung. Wer schon investiert ist, kann die Position vorerst halten und die Marken bei 10,60 sowie 9,50 Euro im Blick behalten. Neueinstiege wirken aktuell eher abwartend sinnvoll, bis sich die Richtung klarer zeigt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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