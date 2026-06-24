Die finnische Stadt Tampere nimmt ein autonomes E-Shuttle ohne Sicherheitsfahrer an Bord in den regulären Linienbetrieb auf. Das Fahrzeug wird ab dem 24. Juni auf der Linie 301 eingesetzt und im Rahmen des EU-Projekts Metaccaze aus der Ferne überwacht. Ab Mitte der Woche ist das Fahrzeug auf der Linie 301 zwischen Hervantajärvi und Lintuhytti unterwegs. Während automatisierte Busdienste bislang häufig in Pilotprojekten oder auf abgesperrten Strecken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net