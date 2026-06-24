Die Aktie der DHL Group hatte sich in den vergangenen Handelswochen mühsam etwas nach oben gekämpft. Nun könnte es aus den USA Rückenwind für die DAX-Titel geben. Denn der Logistikkonzern Fedex erwartet nach einem überraschend guten Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Tagesgeschäft. Im Kalenderjahr 2026 solle der Umsatz um etwa elf Prozent steigen.Zusammnefassung• FedEx erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von rund elf Prozent und prognostiziert einen deutlich höheren Gewinn je Aktie.• Die DHL Group ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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