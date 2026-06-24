© Foto: Michael Kappeler/dpaDer Turnaround bei Nike kommt langsamer voran als erhofft. Evercore ISI senkt seine Erwartungen und stuft die Aktie herab.Die Hoffnung auf eine rasche Erholung bei Nike erhält einen weiteren Dämpfer. Das Investmenthaus Evercore ISI hat den Sportartikelhersteller von "Outperform" auf "In-Line" herabgestuft und reduzierte zugleich das Kursziel von 57 auf 46 US-Dollar. "Turnarounds dieser Größenordnung brauchen Zeit" Evercore-Analyst Michael Binetti begründete die Herabstufung mit anhaltenden Herausforderungen innerhalb des Unternehmens. Zwar habe Nike bereits vor rund zwei Jahren mit einer umfassenden Neuausrichtung begonnen, doch die Fortschritte würden sich langsamer materialisieren als von …
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