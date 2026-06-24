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So heiß wie die Temeraturen, geht es aktuell im Tech-Sektor zur Sache.Die globalen Aktienmärkte konnten ihre anfänglichen Gewinne am Mittwoch nicht halten. Nach dem massiven Technologie-Ausverkauf am Dienstag bleib die Erholung heute aus. Im Mittelpunkt steht nun die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Micron Technology. Ich erwarte bombastische Zahlen. Ob das der Markt das honorieren wird, steht nach + 250 % seit Jahresbeginn auf einem anderen Blatt.Allerdings: Es ist der dritte Tageseinbruch im Juni im Chip-Sektor (s. Grafik unten). Dem folgte zwei mal anschließend die Fortsetzung der Rally.Beim Pendant SK Hynix hatte ich letzte Woche die Position auch aufgrund einer inzwischen massiven Übergewichtung im Depot knapp halbiert. Zum aktuellen Stand:Der MSCI All Country World Index verlor 0,1 %, die Asiaten verlieren im Schnitt um 0,4 %. US-Aktienfutures notierten leicht im Plus und der DAX zeigt um 24.900 seit gestern relative Stärke.Der Dollar stieg auf ein Siebenmonatshoch. Das bringt Rohstoffe unter Druck. Gold bleibt im Baisse-Modus und statet den Test der 4.000er Marke. Brent-Öl gibt weiter nach mit 76,60 $, was für die Inflationserwartungen weiter positiv ist. Vor diesem Hintergrund:Ist Warsh wirklich ein Falke? Diese Frage beantworten wir im Aktionärsbrief abrufbar auch in der Einzelausgabe heute ab 15 Uhr im Börsenkiosk (). Im Gepäck habe ich auch einen Deep Dive für Australien mit spannenden Einzelwerten sowie ein Parkettgeflüster aus dem Biotech-Sektor.KI- und Halbleiterwerte bleiben heute Morgen tendenziell unter DruckDer Ausverkauf konzentriert sich weiterhin auf den Technologiesektor und insbesondere auf KI- und Chipwerte.Die Aktie von TSMC, die mehr als 10 % des asiatischen Leitindex ausmacht, verlor über 3 %. Am Vortag hatte sich der Wert noch deutlich besser gehalten als viele andere Technologietitel.SüdkoreaDer Kospi konnte anfängliche Gewinne nicht verteidigen. Samsung Electronics wurde von Berichten über ein mögliches Aktienrückkaufprogramm gestützt. Dennoch blieb die Unsicherheit im Halbleitersektor hoch.Ihr Volker Schulz (Bernecker Redaktion)