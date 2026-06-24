Durch die Expansion erweitert Ilkari sein Angebot an länderübergreifenden souveränen Infrastrukturlösungen mit Betriebskapazitäten in der EU, DORA-orientierter Resilienz und souveränen Cloud-Fähigkeiten

Kroatiens größtes betreiberneutrales 4-MW-Rechenzentrum DC North wird Teil des europäischen Geschäftsbereichs für souveräne Infrastruktur von Ilkari

Die Integration erweitert die verfügbare Rechenzentrumskapazität des Unternehmens in der EU und stärkt die betreiberneutrale Konnektivität sowie die souveränen Cloud-Kapazitäten in Mittel- und Osteuropa

Die Expansion stärkt Ilkaris Fähigkeit, regulierte, auf digitale Souveränität ausgerichtete und datenintensive Unternehmensumgebungen in ganz Europa zu unterstützen

Ilkari, ein multinationaler Anbieter souveräner Infrastrukturen, hat heute die Integration von DC North in Kroatien in sein europäisches Geschäft bekannt gegeben. Mit diesem Schritt baut das Unternehmen seine Präsenz im Bereich souveräner Infrastruktur in der gesamten Europäischen Union aus und stärkt seine multiregionale Plattform, die bereits Standorte in Island und Kolumbien umfasst.

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DC North in Varaždin, Croatia, is now part of Ilkari's expanding European sovereign infrastructure operations.

Die Erweiterung ist Teil des kontinuierlichen Ausbaus der EU-basierten souveränen Infrastruktur von Ilkari, durch den das Unternehmen seine Präsenz in regulierten und auf Souveränität fokussierten Märkten weiter festigt. DC North wird in das umfassende Infrastruktur-Ökosystem von Ilkari integriert, das Domain-Services, Colocation und souveräne Cloud-Dienste zu einer einheitlichen End-to-End-Lösung vereint, die digitale Identität, Infrastrukturbereitstellung und souveräne Workloads abdeckt.

Das in Varaždin, etwa 70 Kilometer nördlich von Zagreb, gelegene DC North ist ein voll funktionsfähiges, betreiberneutrales Rechenzentrum mit einer Leistung von 4 MW, das für Unternehmen konzipiert wurde, die strenge europäische Vorschriften in Bezug auf Regulierung, Betrieb und Datenhoheit erfüllen müssen.

Das Rechenzentrum bietet direkte Anbindungen an Internetknoten in Österreich, Ungarn und Slowenien. Dadurch ermöglicht es latenzarme Verbindungen zu wichtigen europäischen Märkten und unterstützt die grenzüberschreitende Vernetzung. Als größtes betreiberneutrales Rechenzentrum Kroatiens (gemessen an der verfügbaren Betriebskapazität) fungiert es als strategischer Interkonnektivitätsknotenpunkt in der Region und verfügt über erhebliches Ausbaupotenzial.

"Immer mehr europäische Unternehmen überdenken, wo sie kritische Infrastruktur betreiben, wie Daten verwaltet werden und wie sich die betriebliche Resilienz in komplexen digitalen Umgebungen sicherstellen lässt", so Shane Paterson, Chief Executive Officer bei Ilkari. "Die Integration von DC North stärkt unsere Präsenz in Europa und erweitert unsere Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die innerhalb der Europäischen Union resiliente, auf digitale Souveränität ausgerichtete Infrastrukturen benötigen."

Der Standort besitzt eine umfassende Palette international anerkannter Zertifizierungen, darunter die Uptime Tier III Design- und Facility-Zertifizierung, ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 22301 sowie die PCI-DSS-Konformität. Zudem erfüllt das Rechenzentrum die Vorgaben des europäischen Digital Operational Resilience Act (DORA), der die Anforderungen an das Management von IKT-Risiken, die betriebliche Kontinuität und die Infrastruktur in der Finanzbranche sowie anderen regulierten Industrien in Europa zunehmend bestimmt.

"Die Ausrichtung an DORA entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal für regulierte Unternehmen bei der Bewertung europäischer Infrastrukturpartner", betont Paterson. "Da viele Unternehmen ihre geschäftskritischen Systeme modernisieren und leistungsintensive sowie KI-gestützte Workloads einsetzen, muss die zugrunde liegende Infrastruktur wachsenden Anforderungen standhalten von Resilienz, Governance und Konnektivität bis hin zur digitalen Souveränität und das alles innerhalb der Gerichtsbarkeit der Europäischen Union."

DC North wird weiterhin mit seinen bestehenden Management-, Betriebs- und Technikteams vor Ort tätig sein, während die Integration in die umfassendere europäische Betriebsplattform von Ilkari fortgesetzt wird.

Über Ilkari

Ilkari ist ein Anbieter souveräner Infrastrukturen und liefert Rechenzentrumsservices, souveräne Cloud-Dienste sowie digitale Infrastrukturlösungen in ganz Europa und Lateinamerika.

Das Unternehmen betreibt zertifizierte Hochleistungsinfrastrukturen, die auf betriebliche Resilienz, regulatorische Konformität und langfristige digitale Souveränität ausgelegt sind. Damit unterstützt Ilkari Unternehmensanwendungen, Workloads in regulierten Branchen sowie datenintensive Anwendungen.

Die souveräne Infrastrukturplattform von Ilkari umfasst Rechenzentren in Island, Kroatien und Kolumbien. Darüber hinaus betreibt Ilkari eine Plattform für Premium-Domain-Management und digitale Intelligence.

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