Häufig profitieren vor allem Frühaufsteher von gängigen Regelungen zur Arbeitszeit. Ein Trend stellt sich allerdings dagegen: Das "Chronoworking". Wie man zusammen mit der eigenen inneren Uhr seinen Arbeitsalltag produktiver macht. Der eine steht morgens um acht Uhr schon quietschfidel in der Kaffeeküche und hat gefühlt schon die Hälfte aller To-dos für den Tag absolviert, während andere sich zu dem Zeitpunkt erst mühsam aus dem Bett gequält haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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