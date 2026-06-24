© Foto: Boris Roessler/dpaEuropas Börsen zeigen sich vor Handelsstart ohne starke Ausschläge, aber die Verluste überwiegen. Samsung und SK Hynix legen in Asien kräftig zu. Gold und Öl fallen weiter.Nach den Verlusten am Vortag versuchen die europäischen Börsen zur Wochenmitte, eine Bodenbildung zu finden. Der deutsche Leitindex DAX wird vorbörslich (07:45 Uhr) kaum verändert bis leicht schwächer taxiert, womit er sich zunächst knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten stabilisiert. Auch für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab. Nach der jüngsten Korrektur im Technologiesektor agieren die Marktteilnehmer vorsichtig und halten sich vor den am Abend erwarteten Impulsen aus den …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5951121038,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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