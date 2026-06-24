Otonal Inc., ein in Tokio ansässiges Unternehmen für digitale Audio-Werbung und Podcast-Technologie, hat offiziell einen spezialisierten Audio-Lokalisierungsdienst eingeführt, der globale Marken und Medienunternehmen dabei unterstützen soll, ihre englischsprachigen Podcasts und Audio-Werbespots für den japanischen Markt anzupassen.

Lokalisierung von Audio-Werbung

https://otonal.co.jp/en/audioad-localization/

Podcast-Lokalisierung

https://otonal.co.jp/en/podcast-localization/

Während sich viele Übersetzungsanbieter auf textbasierte, pauschale Übersetzungen konzentrieren, geht der Service von Otonal auf die besonderen Herausforderungen der "Audio-First"-Lokalisierung ein. Der Service geht über eine Standardübersetzung hinaus, indem er Skripte für gesprochenes Japanisch neu erstellt, präzise Werbezeiten von 15 und 30 Sekunden gewährleistet, die Inhalte an den lokalen kulturellen Kontext anpasst und muttersprachliche japanische Sprecher auswählt, die zum Inhalt und zur Wiedergabeumgebung passen, um die Autorität und den Ton der Marke zu wahren.

Japan zählt zu den weltweit führenden Volkswirtschaften und ist einer der größten Werbemärkte Asiens, was es zu einem der wirtschaftlich attraktivsten und anspruchsvollsten Medienmärkte weltweit macht. Da sein digitales Audio-Ökosystem weiterhin rasant wächst, bietet Japan internationale Marken zunehmend wichtige Chancen.

Allerdings stellt der Umgang mit der japanischen Sprache für Unternehmen aus dem Ausland eine Hürde dar. Japanisch ist eine stark kontextabhängige Sprache mit komplexen Höflichkeitsstufen und grammatikalischen Strukturen, die dazu führen, dass Handlungsaufforderungen am Ende eines Satzes stehen. Wörtliche Übersetzungen können den Rhythmus, die Emotionen und die kulturellen Nuancen, die für ein wirkungsvolles audiovisuelles Geschichtenerzählen erforderlich sind, zwangsläufig nicht wiedergeben.

Taisuke Yagi, CEO von Otonal Inc., hebt die zentrale Herausforderung für internationale Marken hervor, die in diesen Markt expandieren:

"Ein Satz kann auf dem Papier korrekt wirken, sich aber beim Vorlesen in einem Podcast oder einer Audioanzeige steif, verwirrend oder emotional flach anhören", sagt Yagi. "Audiospots werden in Sekunden gemessen, nicht in Seiten. Unser Ziel ist es, die Kluft zwischen der ursprünglichen redaktionellen Absicht einer Marke und dem Verständnis der japanischen Zuhörer zu überbrücken und sicherzustellen, dass die lokalisierte Fassung ebenso natürlich und überzeugend wirkt wie das englische Original."

Die wichtigsten Merkmale des Audio-Lokalisierungsdienstes von Otonal:

Transkreation von Audio-Ready-Skripten: Neuerstellung englischer Skripte speziell für gesprochene japanische Sprache, sorgfältig zeitlich abgestimmt auf strenge 15-, 30- und 60-Sekunden-Werbeformate oder den natürlichen Rhythmus von Podcasts.

Neuerstellung englischer Skripte speziell für gesprochene japanische Sprache, sorgfältig zeitlich abgestimmt auf strenge 15-, 30- und 60-Sekunden-Werbeformate oder den natürlichen Rhythmus von Podcasts. Casting für zweisprachige professionelle Sprecher: Zugang zu erstklassigen japanischen Sprechern über FM BIRD, die auf Radiomoderatoren und Sprecher spezialisierte Agentur von Otonal.

Zugang zu erstklassigen japanischen Sprechern über FM BIRD, die auf Radiomoderatoren und Sprecher spezialisierte Agentur von Otonal. Projektmanagement mit Englisch als Hauptsprache: Entwickelt für internationale oder APAC-Teams, die kein Japanisch sprechen. Otonal bietet transparente Freigabestufen, Rückübersetzungen sowie Fachwissen zu Ausdrucksweisen und Formulierungen, ergänzt durch Erläuterungen zu Wortwahlen und Ausdrücken im Englischen, damit Teams im Ausland die Inhalte mit vollständigem Verständnis freigeben können.

Entwickelt für internationale oder APAC-Teams, die kein Japanisch sprechen. Otonal bietet transparente Freigabestufen, Rückübersetzungen sowie Fachwissen zu Ausdrucksweisen und Formulierungen, ergänzt durch Erläuterungen zu Wortwahlen und Ausdrücken im Englischen, damit Teams im Ausland die Inhalte mit vollständigem Verständnis freigeben können. Plattformkompatible Bereitstellung und optionale Medienunterstützung: Otonal liefert Audiodateien in Studioqualität, die für die wichtigsten Audio-Plattformen in Japan wie Spotify, radiko und Podcast-Netzwerke gemischt und gemastert wurden. Darüber hinaus übernimmt Otonal die Medienplanung und den Medieneinkauf in Japan.

Otonal hat bereits über 4.500 digitale Audiokampagnen geplant und mehr als 1.500 Werbekunden in Japan unterstützt. Der Lokalisierungsservice steht ab heute für internationale Teams zur Verfügung, die ihre Audio-Präsenz auf Japan ausweiten möchten.

Für weitere Informationen oder um eine Lokalisierungsanalyse anzufordern, besuchen Sie bitte https://otonal.co.jp/en/ oder senden Sie eine Anfrage über den unten stehenden Link.

Über Otonal Inc.:

Otonal Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Audio-Werbung und Audiotechnologie mit Sitz in Tokio, Japan, dessen Ziel es ist, den japanischen Markt für digitale Audio-Werbung aufzubauen. Bis heute hat Otonal über 4.500 digitale Audio-Kampagnen geplant und mehr als 1.500 Kunden bei der Platzierung und Optimierung von Anzeigen unterstützt. Als vertrauenswürdiger Partner für Markenbildung im Audiobereich unterstützt das Unternehmen sowohl Werbetreibende als auch Medienanbieter dabei, das Wachstum des Audio-Ökosystems in Japan voranzutreiben.

Otonal bietet umfassende Unterstützung im Bereich Audio-Marketing, einschließlich datengestützter Kampagnenplanung, der Produktion von Audio-Werbematerialien mit professionellen Sprechern und Synchronsprechern, der Verbreitung von Anzeigen, detaillierter Berichterstattung sowie der Produktion eigener Podcasts. Darüber hinaus unterstützt Otonal die japanische Audiobranche durch die Bereitstellung modernster Werbetechnologien wie Audio-Ad-Server, SSPs und Audio-CMS-Plattformen. Dies ermöglicht es Audio-Apps, Radiosendern und Spieleanbietern, digitale Audio-Werbung zu implementieren und neue Werbeflächen zu erschließen.

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Medienkontakt:

Name: Jordan Kanazawa

Titel: Marketing Director

Unternehmen: Otonal Inc.

Website: https://otonal.co.jp/en/

E-Mail: info@otonal.co.jp

Anfrageformular: https://otonal.co.jp/en/contact