The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2026
ISIN Name
AT0000A3DXXX ERSTE GR.BK. 24/26 MTN
XS2638560XXX CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN
XS2641055XXX NOVA LJUB.BK.23/27 FLR
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2412
US30216BKXXX EDC 23/26
US53944YAXXX LLOYDS BKG 19/UND FLR
IT0005374XXX CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
US11133TAXXX BROADRIDGE FIN. 16/26
US14040HBXXX CAPITAL ONE FINL 16/26
FR0014004XXX ORANGE 21/26 MTN
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1388
XS2196328XXX ENBW AG ANL.20/80
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1422
XS2358287XXX UBS AG 21/26 MTN
US69375W2XXX PSP CAPITAL 21/26 MTN
XS2358835XXX BANCO BPM 21/31 FLR MTN
XS2358225XXX SHUI ON DEV. 21/26
CA458182EXXX I.A.D.B 21/26
US04686E3XXX ATHENE GLOB. 21/26 MTN
XS2357034XXX BOCOM I.BLOS 21/26 MTN
CH1111392XXX INTERSH.HLDG 21/26
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
FR0014009XXX L OREAL SA 22/26
CH1194355XXX UBS SWITZERL 22/26 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
DE000A2E4XXX AAREAL BANK MTN S.267
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CA.TIL.06G/18
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA06X/18
LU1637618XXX BERENBERG EURO FOCUS RA INVESTMENT
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA06S/17
DE000HLB1XXX LB.HESS.-THR. IHS 16/26
LU1878855XXX BERENBG SUST.WORLD EQ.RA INVESTMENT
DE000DHY4XXX NORDLB MTN.HPF S.496
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7463
FR0010203XXX CNP ASSURANCES 05/UND.
DE000LB1PXXX LBBW STUFENZINS 18/26
US677050AXXX OGLETHORPE POWER 2044
DE000LB13XXX LBBW STUFENZINS 19/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2026
ISIN Name
AT0000A3DXXX ERSTE GR.BK. 24/26 MTN
XS2638560XXX CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN
XS2641055XXX NOVA LJUB.BK.23/27 FLR
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2412
US30216BKXXX EDC 23/26
US53944YAXXX LLOYDS BKG 19/UND FLR
IT0005374XXX CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
US11133TAXXX BROADRIDGE FIN. 16/26
US14040HBXXX CAPITAL ONE FINL 16/26
FR0014004XXX ORANGE 21/26 MTN
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1388
XS2196328XXX ENBW AG ANL.20/80
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1422
XS2358287XXX UBS AG 21/26 MTN
US69375W2XXX PSP CAPITAL 21/26 MTN
XS2358835XXX BANCO BPM 21/31 FLR MTN
XS2358225XXX SHUI ON DEV. 21/26
CA458182EXXX I.A.D.B 21/26
US04686E3XXX ATHENE GLOB. 21/26 MTN
XS2357034XXX BOCOM I.BLOS 21/26 MTN
CH1111392XXX INTERSH.HLDG 21/26
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
FR0014009XXX L OREAL SA 22/26
CH1194355XXX UBS SWITZERL 22/26 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
DE000A2E4XXX AAREAL BANK MTN S.267
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CA.TIL.06G/18
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA06X/18
LU1637618XXX BERENBERG EURO FOCUS RA INVESTMENT
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA06S/17
DE000HLB1XXX LB.HESS.-THR. IHS 16/26
LU1878855XXX BERENBG SUST.WORLD EQ.RA INVESTMENT
DE000DHY4XXX NORDLB MTN.HPF S.496
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7463
FR0010203XXX CNP ASSURANCES 05/UND.
DE000LB1PXXX LBBW STUFENZINS 18/26
US677050AXXX OGLETHORPE POWER 2044
DE000LB13XXX LBBW STUFENZINS 19/26
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