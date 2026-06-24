Köln (ots) -



NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat im WDR2-Interview die Verantwortung für die Funkstörung sowie die daraus resultierenden Einschränkungen für Passagiere von sich gewiesen und die Deutsche Bahn kritisiert. "Das war eine deutschlandweite Störung. Das hat es so noch nicht gegeben und das wird die Deutsche Bahn aufarbeiten müssen, um herauszufinden, was genau die Ursache war", forderte der Minister. Die Menschen würden sich auf die Bahn verlassen. Es dürfe nicht passieren, dass aufgrund einer technischen Störung alle Züge in Deutschland stehen blieben. Zu den genauen Gründen gab Krischer keine Auskunft. "Es muss sichergestellt werden, dass das nicht wieder passiert. Es kann nicht sein, dass Menschen wegen einer Funkstörung die Nacht in Zügen oder an Bahnhöfen verbringen müssen", so Krischer im WDR. In NRW gibt es das größte Zugnetz Deutschlands, dementsprechend groß waren die Probleme im Zuständigkeitsbereich des Verkehrsministers. Zwar sei die Infrastruktur der Bahn in Nordrhein-Westfalen teilweise marode, das sei in diesem Fall aber nicht das Problem gewesen. "Hier handelt es sich um ein technisches System, das offensichtlich ausgefallen ist. Und dafür ist die Deutsche Bahn schon selber für verantwortlich", kritisierte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer.



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