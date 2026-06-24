Salzhemmendorf (ots) -Die Naturkosmetikmarke Santé startet mit einem umfassenden Rebranding in eine neue Ära. Unter dem Leitgedanken "JOY, POWERED BY NATURE" präsentiert sich die Marke mit neuer Positionierung, modernisiertem Markenauftritt, überarbeiteten Produktlinien und einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne für eine neue Generation von Konsument:innen.Das Rebranding ist Teil einer strategischen Neuausrichtung der Marke innerhalb der unabhängigen LOGOCOS Brands GmbH. Ziel ist es, Naturkosmetik zeitgemäß, zugänglich und relevant für eine jüngere Zielgruppe zu gestalten - ohne dabei die eigenen Wurzeln aus den Augen zu verlieren."Wir wollen der jüngeren Generation nicht noch mehr auf die Schultern packen, den gefühlten Perfektionszwang nicht noch weiter befeuern, Stichwort: aesthetic labour. Beauty soll wieder Freude bereiten, Energie geben statt zu rauben. Das ist unser Grundgedanke, dieser Ansatz spiegelt sich im gesamten Rebranding wider. Es geht um Freiheit, Individualität und Leichtigkeit. Mit Tiefgang und Freude zugleich - ganz natürlich. Und ohne moralischen Zeigefinger, der der klassischen Naturkosmetik zuletzt immer weniger Relevanz beschert hat. Wir haben die Naturkosmetik neu erfunden und sind uns im Kern doch treu geblieben", sagt Lars Zirpins, Geschäftsführer der LOGOCOS Brands GmbH.Vom Produkt bis zur MarkenidentitätIm Rahmen des Rebrandings wurden nicht nur Formulierungen, Verpackungen und Produktlinien überarbeitet, sondern auch Logo, Markenschreibweise und Kommunikationsstrategie neu entwickelt. Aus Sante wird Santé - begleitet von einer klaren Markenhaltung, die Lebensfreude, Leichtigkeit und Natürlichkeit in den Mittelpunkt stellt.Mit modernen Texturen, veganen Formulierungen und einer klaren Benefit-Kommunikation spricht die Marke insbesondere jüngere Verbraucher an. Produkte wie das Feuchtigkeitsserum "Just Dew It", das Facial Spray "Light Me Up" oder die neue "Grow Mode On"-Haircare-Linie stehen exemplarisch für die neue Ausrichtung.Ein wichtiger Meilenstein der strategischen Weiterentwicklung ist zudem die erweiterte Distribution: Erstmals sind die Skincare-Produkte von Santé bundesweit in Rossmann-Filialen erhältlich.Kampagne setzt auf Authentizität statt PerfektionsdruckDie neue Markenkampagne stellt natürliche Joy-Momente und persönliche Freiheit in den Mittelpunkt. Unter dem Motto "Mode On" setzt Santé bewusst einen Kontrapunkt zu Perfektionsdruck, Social-Media-Vergleichen und immer komplexeren Schönheitsidealen.Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der Düsseldorfer Agentur grjnd.agency. Für die Umsetzung wurden fünf Influencer engagiert, die in Barcelona das Lebensgefühl der Gen Z authentisch einfangen. Die Kampagne wird durch umfangreiche Social-Media-, Influencer-, Paid-Media- und Aktivierungsmaßnahmen ergänzt.Naturkosmetik für die nächste GenerationMit dem Relaunch verfolgt Santé das Ziel, neue Zielgruppen für Naturkosmetik zu begeistern und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit der Marke weiter auszubauen. Entwickelt und produziert werden die Produkte weiterhin am Unternehmensstandort Salzhemmendorf bei Hannover.Über SantéJOY, POWERED BY NATURE: Santé steht für moderne Naturkosmetik mit Pflanzenpower, die Wirksamkeit und Leichtigkeit verbindet. Die veganen Formulierungen, das neue Design und eine klare Markenhaltung machen Santé zu einer zeitgemäßen Naturkosmetikmarke für eine neue Generation von Verbraucher.Über LOGOCOSLOGOCOS Naturkosmetik wurde 1978 gegründet und zählt zu den Pionieren zertifizierter Naturkosmetik in Deutschland. Das unabhängige Unternehmen vereint die Marken LOGONA, Santé und HELIOTROP und entwickelt sowie produziert seine Produkte am Standort Salzhemmendorf. Forschung, Nachhaltigkeit und die Kraft natürlicher Inhaltsstoffe bilden dabei seit jeher die Grundlage der Unternehmensphilosophie.Pressekontakt:Pia SundermannGOSSIP+ PRE-Mail: sundermann@gossipplus.deTelefon: 0157 - 834 584 05Original-Content von: Santé, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182885/6300832