Die Deutsche Bank gehört zu den ersten Finanzinstituten weltweit, die eine neue globale Initiative in Betrieb nehmen, welche das Erlebnis für Empfänger internationaler Überweisungen grundlegend verändert

Die Bank hat Zahlungen aus Australien nahezu sofort und aus Brasilien in weniger als einer Minute erfolgreich abgewickelt, um den Absendern in diesen Zahlungsrouten sowie den Kunden, die Gelder in Deutschland erhalten, ein verbessertes Erlebnis zu bieten

Personen in Deutschland, die Geld von Familienangehörigen, Freunden oder Unternehmen im Ausland erhalten, werden von einer deutlich verbesserten Abwicklung profitieren, da die Deutsche Bank eine neue Initiative für Privatkundenzahlungen von SWIFT in Betrieb nimmt. SWIFT ist die Organisation hinter dem globalen Netzwerk, das mehr als 11.500 Finanzinstitute in über 200 Märkten miteinander verbindet und es ermöglicht, dass internationale Zahlungen innerhalb von Sekunden auf dem Konto des Endkunden eingehen.

Die Initiative setzt neue Maßstäbe für internationale Überweisungen im Privatkundenbereich, sodass Verbraucher von mehreren wesentlichen Vorteilen profitieren:

Der gesamte Betrag geht ein. Wenn jemand Geld aus dem Ausland überweist, geht genau dieser Betrag auf dem Konto ein ohne unerwartete Abzüge.

Wenn jemand Geld aus dem Ausland überweist, geht genau dieser Betrag auf dem Konto ein ohne unerwartete Abzüge. Es kommt schneller an. In vielen Fällen geht das Geld bereits innerhalb weniger Minuten ein. Sofern die lokalen Bankensysteme dies unterstützen, können Überweisungen sofort eingehen.

In vielen Fällen geht das Geld bereits innerhalb weniger Minuten ein. Sofern die lokalen Bankensysteme dies unterstützen, können Überweisungen sofort eingehen. Die Kosten sind von Anfang an klar. Bevor der Absender auf "Bestätigen" klickt, kann er die Gebühr und den Wechselkurs einsehen, sodass es keine Überraschungen gibt.

Bevor der Absender auf "Bestätigen" klickt, kann er die Gebühr und den Wechselkurs einsehen, sodass es keine Überraschungen gibt. Es kann nachverfolgt werden. Ähnlich wie bei der Sendungsverfolgung eines Pakets kann der Absender jeden Schritt der Überweisung verfolgen, bis das Geld angekommen ist.

Die Deutsche Bank gehört zu den Banken, die diese Initiative umsetzen, und ist die erste in Deutschland, die dieses verbesserte Kundenerlebnis zunächst für Kunden bereitstellt, die Geld aus Brasilien, Australien und der Türkei erhalten. Bislang unterstützen über 60 Banken aus 25 Ländern die Initiative, die erst in diesem Jahr ins Leben gerufen wurde.

Ciaran Byrne, Leiter des Bereichs Global Product Client Solutions, Institutional Cash Management bei der Deutschen Bank, erklärte: "Angesichts der Bedeutung des deutschen Marktes für den globalen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr war es von entscheidender Bedeutung, einen skalierbaren und standardisierten Rahmen für eingehende Zahlungen zu schaffen. Als Gateway-Intermediär unterstützt die Deutsche Bank Finanzinstitute weltweit bei der Abwicklung von Zahlungen nach Deutschland und ermöglicht es Privatkunden sowie KMU-Kunden gleichzeitig, von einem transparenteren, berechenbareren und effizienteren Zahlungserlebnis zu profitieren."

Deutschland gehört laut den Vereinten Nationen zu den Top 10 der Länder, die Geldüberweisungen erhalten.

Olivier Lens, Leiter für Mittel- und Osteuropa bei Swift, erklärte: "Die Einführung dieser Initiative stellt eine wichtige Entwicklung für die deutsche Zahlungslandschaft dar. Kunden erwarten, dass internationale Zahlungen ebenso transparent und vorhersehbar sind wie inländische, und diese Standards tragen dazu bei, diese Erwartungen zu erfüllen. Dieses Rahmenwerk wird sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher ein vertrauenswürdigeres Erlebnis bei grenzüberschreitenden Zahlungen ermöglichen."

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Mit unserer Nachrichtenplattform und unseren Produkten und Dienstleistungen verknüpfen wir mehr als 11.500 Bank- und Wertpapierorganisationen, Marktinfrastrukturen und Firmenkunden in mehr als 200 Ländern und Regionen. Swift verwaltet keine Vermögen und Konten im Namen seiner Kunden, sondern wir ermöglichen unserer globalen Nutzergemeinschaft eine sichere Kommunikation untereinander und den verlässlichen Austausch standardisierter Finanzinformationen. Auf diese Weise unterstützen wir globale und lokale Finanzströme sowie Handel und Gewerbe auf der ganzen Welt.

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