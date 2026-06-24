Der globale Markt für Konnektivität befindet sich im Wandel. Das Wachstum von traditionellen europäischen Telekoms wird sich bis 2029 auf 2-3% verringern. Unternehmen müssen sich über agentische KI, kritische Kommunikationskanäle und digitale Souveränität anpassen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Betreiber sich nicht nur auf die Infrastruktur konzentrieren, sondern mehr auf APIs setzen.

Diese Trends standen im Mittelpunkt der Comarch User Group 2026. An der Konferenz nahmen über 700 Partner aus 53 Ländern teil, darunter 201 Experten für Konnektivität. Ihr Thema war das Überleben von Unternehmen in einem regulierten Umfeld.

Angesichts des nachlassenden Wachstums im Telekommunikationssektor steigt die Nachfrage nach umfassenderen Konnektivitätslösungen in den Bereichen Satellitenkommunikation, Logistik und kritische Kommunikation rasant an. Die Betreiber müssen das alte 4G-Modell der "dumb pipe" hinter sich lassen, bei dem sie lediglich als Netzbetreiber fungieren und nur die reine Datenübertragung in Rechnung stellen. Stattdessen sollten Sie auf eine API-gesteuerte Wirtschaft mit programmierbarer Netzwerkqualität umsteigen und dabei 5G sicher in neue Satelliten- und IoT-Ökosysteme integrieren. Marcin Kaleta, CEO von Comarch Communications

Agentische KI am Ruder

Ein zentrales Thema war "Agentic AI", die über Chatbots hinausgeht und Tools zur Umsatzsicherung umfasst. Um technologische Anforderungen zu verringern, setzen Netzbetreiber zunehmend auf cloudbasierte BSS- und OSS-Systeme mit integrierter KI. Anstelle einer einfachen Automatisierung ermöglicht "Agentic AI" autonomen Agenten die Bewältigung realer Aufgaben, darunter die sofortige Behebung von Netzwerkstörungen, die proaktive Finanzverwaltung und die Personalisierung von Kundentarifen in Echtzeit.

Comarch Communications demonstrierte anhand seiner internen KI-Transformation, wie Hindernisse für Effizienz überwunden werden können. Indem mehr als 300 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung mit fortschrittlichen KI-Entwicklungstools ausgestattet wurden, hat das Unternehmen die Vorhersehbarkeit der Entwicklung verbessert, die Codequalität optimiert und gleichzeitig den Token-Verbrauch durch optimierte Algorithmen drastisch gesenkt.

Zielrichtung: digitale Souveränität

Im Jahr 2026 ist die Satellitenkonnektivität für Regierungen, Verteidigung und Unternehmen überlebenswichtig, zumal Europa seit langem von externen Satellitenanbietern abhängig ist. Um hier Abhilfe zu schaffen, wird im Rahmen des mit 10 Milliarden Euro dotierten IRIS²-Programms der EU ein sicheres Netzwerk aus 300 Satelliten in verschiedenen Umlaufbahnen aufgebaut. Auf der CUG 2026 betonten führende Experten, dass der Erfolg von einer engen Zusammenarbeit und dem Einsatz in Europa entwickelter Software abhängt, um dieses Netzwerk als rentable Plattform zu betreiben.

Gleichzeitig steigt aufgrund zunehmender Spannungen der Bedarf an Netzwerken für die öffentliche Sicherheit. Um eine zuverlässige Kommunikation für Versorgungsunternehmen und Rettungsdienste zu gewährleisten, setzen Betreiber hybride Netzwerke ein, die flächendeckendes 5G mit eigenen Kernnetzen und Satelliten-Backups kombinieren.

Der Wandel hin zu einem intelligenten, autonomen Ökosystem erfordert sofortiges Handeln. Durch die Zusammenführung von Agentic AI mit sicheren, in Europa entwickelten Netzwerken werden die Betreiber mehr tun, als nur die Infrastruktur zu modernisieren sie werden sie neu definieren und die Herausforderungen von heute in langfristige Marktführerschaft verwandeln.

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