Augsburg (www.anleihencheck.de) - Nach der Bestätigung von Kevin Warsh als neuem Vorsitzenden der Federal Reserve blicken Investoren weltweit gespannt auf die wichtigste Zentralbank der Welt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.In der mit Spannung erwarteten ersten Sitzung des Offenmarktausschusses habe die Fed zwar die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen, doch Warsh habe ein deutliches Signal an die Märkte gesandt. Der Ton der anschließenden Pressekonferenz habe einer Kampfansage an die Inflation geglichen und Warsh habe sich als klarer geldpolitischer "Falke" präsentiert. Mit dem prägnanten Satz "Inflation ist eine Entscheidung" habe er deutlich gemacht, dass die Rückkehr zum 2-Prozent-Ziel oberste Priorität habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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