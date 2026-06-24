Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage am Persischen Golf hat sich beruhigt und mit den fortlaufenden Verhandlungen in der Schweiz scheint das Thema etwas an Brisanz verloren zu haben, so die Analysten der Helaba.Marktteilnehmer könnten sich nun verstärkt konjunkturellen Themen widmen und nachdem gestern die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht worden seien und im Fall der deutschen Werte enttäuscht hätten, richte sich der Blick heute auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. Ob dies in der Lage sein werde, die Zinserhöhungserwartungen zu forcieren, dürfe bezweifelt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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