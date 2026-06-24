Das neue Förderprogramm "Plan Auto+" der spanischen Regierung rückt auf die Zielgerade: Anträge können offenbar ab Juli gestellt werden, und zwar rückwirkend auch für E-Autos, die ab dem 1. Januar 2026 gekauft wurden. Es winkt eine maximale Förderung von 4.500 Euro pro Fahrzeug, es gelten aber komplizierte Bedingungen. Spanien hat seine eMobility-Förderung Anfang 2026 neu aufgestellt und dabei in drei Säulen untergliedert. An dieser Stelle schauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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