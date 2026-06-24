München (ots) -Der Pionier für Reise-Communitys Join The Crew organisiert Wochenendtrips ab München für 20- bis 39-Jährige, die auf der Suche nach persönlichen Begegnungen, neuen Erlebnissen in der Natur und einer Auszeit vom Großstadtleben sind.Der Anbieter für Outdoor-Gruppenreisen Join The Crew (https://join-the-crew.com/de/)(JTC) spricht mit seinem neuen Konzept "JTC Weekends (https://join-the-crew.com/de/weekends)" junge Menschen zwischen 20 und 39 Jahren aus München an, die ihr Wochenende mit anderen aktiven Menschen in der Natur verbringen möchten. Ob bei einer abenteuerlichen Rafting-Tour in Tirol, beim Segeln am Chiemsee oder beim Alm-Yoga zwischen Gipfeln und Bergwiesen - die ein- bis dreitägigen Kurztrips bringen aktive Alleinstehende zusammen, die sich in der Natur vom Großstadtleben und Alltagsstress erholen möchten.JTC übernimmt die vollständige Organisation und Planung der Kurztrips und stellt alle wichtigen Informationen (z. B. Packlisten) vorab zur Verfügung. Wie bei allen Outdoor-Touren üblich, können sich die Teilnehmenden vorab in einem Crew-Chat austauschen. Ein erfahrener Tour-Guide begleitet die Crew und verantwortet den reibungslosen Ablauf des Trips."In München leben viele Alleinstehende, die zugezogen sind oder Schwierigkeiten haben, neue Kontakte zu knüpfen", so JTC-Gründer Dominik Grotowski. "Wir möchten diese Menschen zusammenbringen und ihnen neue Erlebnisse in einer Gruppe ermöglichen." Wer mit JTC verreist, wird Teil einer großen Reisecommunity, die sich zurück in der Heimat privat oder bei verschiedenen JTC Events trifft. Die Reise-Community von JTC zählt inzwischen über 50.000 Reisende.Pressekontakt:Kathrin Osterheiderpresse@join-the-crew.comwww.join-the-crew.comOriginal-Content von: Join The Crew, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110281/6300906