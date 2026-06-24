BÖRSE AKTUELL: Wall Street sucht nach KI-Beben den Boden (24.06.2026)

Die globalen Aktienmärkte versuchen am heutigen Mittwoch, den 24. Juni 2026, nach dem heftigen, von KI-Sorgen getriebenen Ausverkauf vom Dienstag eine Bodenbildung. Die Stimmung der Anleger bleibt jedoch im Vorfeld der heute Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Micron extrem angespannt. Dieser Bericht gilt als der ultimative Härtetest für die tatsächliche Nachfrage nach Speicherchips im Bereich der KI-Infrastruktur. Während die Futures des Nasdaq 100 ein hauchdünnes Plus von 0,2 - verbuchen, deuten die europäischen Index-Futures auf eine verhaltene, aber ruhige Eröffnung in Europa hin. Die neuesten Börse News zeigen, dass das Vertrauen der Marktteilnehmer vor den nächsten Impulsen weiterhin auf tönernen Füßen steht.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.