Uber hat sich in den vergangenen Jahren von einem verlustreichen Wachstumsunternehmen zu einem profitablen Plattformkonzern entwickelt. Das Unternehmen betreibt mit Uber Mobility die weltweit führende Vermittlungsplattform für Fahrdienstleistungen und ist mit Uber Eats gleichzeitig einer der größten Anbieter im Bereich Essens- und Lebensmittellieferungen. Ergänzt wird das Geschäftsmodell durch Werbelösungen, Logistikdienstleistungen sowie strategische Beteiligungen im Bereich autonomes Fahren.Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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