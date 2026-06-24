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24.06.2026 10:03 Uhr
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PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: KOTRA Airfreight als neuen Kunden für KI-basierte Automatisierung von zeitkritischen Importprozessen

DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: KOTRA Airfreight als neuen Kunden für KI-basierte Automatisierung von zeitkritischen Importprozessen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UMT United Mobility Technology AG: KOTRA Airfreight als neuen Kunden für KI-basierte Automatisierung von zeitkritischen Importprozessen

München, den 24.06.2026 (pta000/24.06.2026/09:30 UTC+2)

Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", ISIN: DE000A40ZVU2) hat mit KOTRA Airfreight einen weiteren Kunden für ihre KI-basierte Lösung für den Fischimport gewonnen. KOTRA Airfreight ist auf die Importabfertigung verderblicher Luftfracht spezialisiert und betreut unter anderem Frischfisch, Fleisch sowie Obst und Gemüse an den Flughäfen Frankfurt am Main und Berlin-Brandenburg.

Die CATCH-Lösung der UMT AG liest komplexe Fangbescheinigungen aus, erkennt relevante Datenpunkte, prüft Plausibilitäten und unterstützt die strukturierte Weiterverarbeitung im EU-System TRACES/CATCH. Für KOTRA Airfreight bedeutet dies weniger manuelle Erfassung, reduzierte Fehlerquellen und schnellere Abfertigungsprozesse.

"Mit KOTRA Airfreight gewinnen wir einen Kunden in einem Marktsegment, in dem Zeit ein direkter wirtschaftlicher Faktor ist", sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG. "Unsere KI hilft dort, wo komplexe Dokumente schnell, zuverlässig und skalierbar verarbeitet werden müssen."

"Bei verderblicher Luftfracht zählt jede Stunde. Die KI-gestützte Verarbeitung komplexer Importdokumente hilft uns, Abläufe weiter zu beschleunigen und unsere Kunden effizienter zu bedienen", sagt Ernesto Faienza, Luftfrachtleiter bei Kotra Airfreight, der von den Herausforderungen im Rahmen von CATCH unmittelbar betroffen ist.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung für Unternehmen. Die Gesellschaft entwickelt Lösungen, mit denen dokumentenintensive und operative Geschäftsprozesse schneller, effizienter und zuverlässiger bearbeitet werden können. Der Fokus liegt auf realen B2B-Anwendungsfällen in regulierten, volumenstarken und prozesskritischen Märkten.

Über KOTRA Airfreight: Die KOTRA Airfreight GmbH ist Teil der internationalen Kotra Logistics Gruppe und spezialisiert auf die europaweite Importabfertigung verderblicher Luftfracht.

Kontakt

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag Brienner Straße 7 80333 München www.umt.ag

Disclaimer

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Vorstands der UMT AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft kann daher wesentlich von den in dieser Veröffentlichung dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.

(Ende)

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Aussender:      UMT United Mobility Technology AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 20 500 680 
E-Mail:        investor.relations@umt.ag 
Website:       www.umt.ag 
ISIN(s):       DE000A40ZVU2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782286200225 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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June 24, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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