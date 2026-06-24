Unterföhring (ots) -SevenVentures, der Investment-Arm der ProSiebenSat.1 Media SE, beteiligt sich im Rahmen eines Media-for-Equity-Deals am Münchner Mobility-Unternehmen FINN. Das Investment umfasst ein Brutto-Mediavolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich und unterstützt das weitere Wachstum des Unternehmens durch ein maßgeschneidertes Media-Paket, welches FINN erhebliche Werbereichweite verschafft.Die Beteiligung erfolgt im Zuge der aktuellen Series-D-Finanzierungsrunde, in der FINN rund 100 Millionen Euro neues Eigenkapital aufnimmt. Mit einer Bewertung von über einer Milliarde Euro erreicht das Unternehmen damit den Status eines Unicorns. SevenVentures bringt dabei seine langjährige Erfahrung im strategischen Markenaufbau ein und begleitet FINN als Wachstumspartner bei der weiteren Skalierung.FINN zählt mit über 300 Millionen Euro annualisiertem Jahresumsatz (ARR) zu den am schnellsten wachsenden Mobility-Unternehmen Europas. Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich das Unternehmen zum führenden Anbieter für Auto-Abos in Deutschland entwickelt. Mit flexiblen Laufzeiten und einem vollständig digitalen Angebot will FINN den Zugang zu individueller Mobilität deutlich vereinfachen. So sind in den Auto-Abonnements Steuern, Versicherungen und Instandhaltungskosten der Abofahrzeuge für die Nutzer:innen bereits vollständig inkludiert. Die aktuelle Finanzierungsrunde, die von Portage angeführt wird, resultiert in knapp 100 Millionen Euro neuem Eigenkapital sowie 40 Millionen Fremdkapital von BC Partners Credit und Runway Growth Capital.Mit dem Investment stärkt SevenVentures seine Position als Wachstumspartner für digitale Geschäftsmodelle im Konsumentenmarkt. Durch die Kombination aus TV-Werbung und digitalen Kanälen der ProSiebenSat.1-Gruppe unterstützt SevenVentures Unternehmen dabei, schnell Reichweite aufzubauen und ihre Marke nachhaltig zu skalieren.Florian Hirschberger, CEO SevenVentures:"Wir freuen uns, FINN im Rahmen dieses Media-for-Equity-Investments als Partner auf seinem Wachstumskurs zu begleiten. Mit unserer Kompetenz im strategischen Markenaufbau sind wir überzeugt, einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Unternehmenserfolg von FINN leisten zu können. Besonders für Services, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher ein Rundum-sorglos-Paket erwarten, ist Markenvertrauen ein entscheidender Kauf- und Bindungstreiber."Maximilian Wühr, Co-Founder und CEO FINN: "Unsere Vision ist es, Mobilität so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Die Unterstützung unserer Investoren gibt uns die Möglichkeit, die führende Plattform für moderne Mobilität in Europa aufzubauen. Wie wir aus eigener Erfahrung wissen, verschafft uns SevenVentures durch das Werbeinventar von ProSiebenSat.1 einen erheblichen Zuwachs an Brand Awareness, die wir für unseren weiteren Wachstumskurs brauchen."Bereits seit 2024 arbeiten SevenVentures und FINN im Rahmen einer Medienpartnerschaft zusammen.Über SevenVentures: SevenVentures ist Teil der ProSiebenSat.1 Media SE, fungiert als Investmentgesellschaft der Gruppe und verfolgt ein flexibles Investitionsmodell, das auf Media-for-Equity- und Media-Convertible-Modellen basiert. Die Portfoliopartner von SevenVentures erhalten im Gegenzug für Unternehmensanteile TV-Werbezeit, individuell zugeschnittene Kampagnen auf den Sendern und Plattformen von ProSiebenSat.1 sowie weitere Dienstleistungen. Eine mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz in der Branche unterstreicht, dass SevenVentures wesentlich zur Steigerung des Umsatzes und des Unternehmenswerts der Partner-Start-ups und Scale-ups beiträgt.Über FINN: FINN ist Deutschlands führender Anbieter für Auto Abos. Das 2019 in München gegründete Unternehmen ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden, Fahrzeuge von mehr als 25 Marken vollständig online zu buchen - inklusive Versicherung, Finanzierung, Zulassung, Steuern und Wartung in einer einzigen monatlichen Abo-Rate. FINN verfolgt die Vision, Mobilität für alle einfach zugänglich zu machen. Mit seinem technologiegetriebenen Ansatz gestaltet das Unternehmen die Zukunft flexibler Mobilität und arbeitet daran, die führende Plattform für Mobilität in Europa aufzubauen.Pressekontakt:Patrick SchmidSenior Referent Corporate CommunicationsTel. +49 [89] 95 07-2446E-Mail: Patrick.Schmid@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringPressemitteilung online:www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6300918