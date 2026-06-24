Kirchheim bei München (ots) -Der deutsch-norwegische Batteriespeicherexperte ECO STOR stellt auf der ees Europe das branchenweit erste interaktive Speicherbetriebs-Dashboard für Batteriegroßspeicher vor. Anhand realer Betriebsdaten des 103,5-MW-Speichers Bollingstedt macht das Unternehmen transparent nachvollziehbar, wie sich Großspeicher intelligent, system- und netzdienlich betreiben lassen. Das Dashboard ist kostenlos verfügbar unter: https://speicherbetrieb.eco-stor.de/Mit dem Dashboard wird Bollingstedt zum "gläsernen Speicher". Erstmals lassen sich Betriebsstrategien entlang dynamischer Netzrestriktionen, flexibler Netzanschlussvereinbarungen (FCA) und eines auf Auslastungsmonitoring (ALM) basierenden Netzbetriebs nachvollziehen. Sichtbar werden Lade- und Entladeleistungen, die tatsächliche Fahrweise des Speichers sowie die Wechselwirkungen mit Windenergie, PV-Einspeisung und Netzlast.Neben der Speicherperformance zeigt das Dashboard vor allem den Beitrag des Speichers zur Netzstabilität. Es macht sichtbar, wie intelligente Steuerungsalgorithmen Netzengpässe reduzieren, Redispatch-Maßnahmen vermeiden und vorhandene Netzkapazitäten effizienter nutzen können.Besonders am Standort Bollingstedt wird deutlich, wie die gemeinsam mit Schleswig-Holstein Netz, HanseWerk und E.ON entwickelten Instrumente FCA und ALM zusammenwirken. Das Dashboard dokumentiert in Echtzeit die Einhaltung flexibler Netzanschlussvereinbarungen und zeigt, wie Batteriespeicher auch in stark ausgelasteten Netzregionen netzverträglich integriert werden können.Das Dashboard knüpft an das "Zieldreieck des Speicherbetriebs" an und macht anhand realer Betriebsdaten sichtbar, wie sich Systemstabilität, Netzdienlichkeit und Investitionsfähigkeit in der Praxis miteinander vereinbaren lassen. Es soll als offene Transparenz- und Referenzplattform dienen und eine faktenbasierte Grundlage für die Bewertung netz- und systemdienlichen Speicherbetriebs schaffen."Mit dem Dashboard schaffen wir maximale Transparenz über den tatsächlichen Betrieb von Batteriegroßspeichern", sagt Dr. Amadeus Teuffel, Head of Data Science Center bei ECO STOR. "Wir zeigen anhand realer Daten, dass Speicher keine Black Box sind, sondern überprüfbar netz- und systemdienlich betrieben werden können."Pressekontakt:Dieter NiewierraCorporate CommunicationsECO STOR GmbHSonnenallee 1, 85551 Kirchheim b. MünchenEmail: dn@eco-stor.deOriginal-Content von: ECO STOR GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182827/6300915