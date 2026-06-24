Die Preisträger wurden im Rahmen der Boomi World Tour London für ihren Beitrag zur Datenaktivierung, zur Vereinfachung komplexer Prozesse und zur Erzielung messbarer geschäftlicher Erfolge in der gesamten Region ausgezeichnet

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, gab heute im Rahmen der Boomi World Tour London die vom 23. bis 24. Juni 2026 im Park Plaza Westminster Bridge in London stattfindet, die EMEA-Gewinner seiner Boomi Customer Innovation Awards für das Geschäftsjahr 26 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260624874751/de/

Boomi Announces Its FY26 EMEA Customer Innovation Award Winners

In ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika definiert eine neue Generation von Unternehmen neu, was es bedeutet, ein datengesteuertes Unternehmen zu sein. Die diesjährigen Gewinner des EMEA Customer Innovation Award haben mehr getan, als nur Technologie zu implementieren: Sie haben die Art und Weise, wie ihre Unternehmen arbeiten, im Wettbewerb bestehen und wachsen, grundlegend verändert. In Zusammenarbeit mit der Boomi Enterprise Platform haben sie fragmentierte Daten in einen strategischen Vorteil verwandelt, manuelle Komplexität durch intelligente Automatisierung ersetzt und in vielen Fällen den Grundstein für Unternehmen gelegt, die schneller agieren, klügere Entscheidungen treffen und selbstbewusst handeln können.

Die diesjährigen Gewinner des EMEA Customer Innovation Award sind:

Weetabix Limited

The White Company

cardfactory

"Die ausgezeichneten Unternehmen haben nicht darauf gewartet, dass die Transformation über sie hereinbricht, sondern sie selbst vorangetrieben und sich damit Wettbewerbsvorteile verschafft. Ob es nun darum ging, Daten zu aktivieren, die für das Unternehmen zuvor unsichtbar waren, Silos abzubauen, die sie ausbremsten, oder mutige Schritte in Richtung eines vollständig agentenbasierten Unternehmens zu unternehmen jeder dieser Gewinner hat Entscheidungen getroffen, die messbare Ergebnisse liefern und damit das Tempo in ihren Branchen vorgeben. Die Boomi Enterprise Platform wurde geschaffen, um genau diese Art von Transformation zu ermöglichen, und zu sehen, wie unsere EMEA-Kunden die Grenzen dessen, was damit möglich ist, erweitern, ist es, was uns antreibt, weiterhin innovativ zu sein", sagte Adrian Trickett, GM, SVP EMEA bei Boomi.

Entdecken Sie Erfolgsgeschichten unserer weltweiten Kunden, die Boomi nutzen, um ihre Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Erfahren Sie mehr über die Boomi World Tour London

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Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das "agentenbasierte Unternehmen", indem es Daten unternehmensweit zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die wesentliche agentebasierte Infrastruktur bereitstellt, um die agentenbasierte Transformation voranzutreiben. Durch die Vereinheitlichung von Agenten-Design und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform ermöglicht Boomi Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden und wird von einem Netzwerk aus mehr als 800 Partnern unterstützt. Das Unternehmen hilft Organisationen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

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