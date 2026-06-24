Bei der Deutschen Bahn war über mehrere Stunden das GSM-R-System ausgefallen. Durch den Wegfall des Funksystems mussten alle Züge ihre Reise unterbrechen. Was du zu GSM-R wissen musst und warum der Ausfall so weitreichende Folgen hatte. Für Bahnreisende war der Abend des 23. Juni 2026 kein schönes Erlebnis. Denn statt nach einem langen Tag endlich nach Hause fahren zu können, standen deutschlandweit die Züge der Deutschen Bahn still. Der Grund: Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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