© Foto: Sascha Lotz - picture alliance/dpaAbbisko Therapeutics baut die Zusammenarbeit mit Lilly aus. Die Vereinbarung eröffnet dem Unternehmen Chancen auf Zahlungen von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar.Das chinesische Biotechnologieunternehmen Abbisko Therapeutics hat seine Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly deutlich erweitert. Wie Abbisko mitteilte, haben beide Unternehmen eine strategische Forschungs- und Lizenzvereinbarung geschlossen. Ziel ist die gemeinsame Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente gegen mehrere Krankheitsziele. Die Partner wollen ihre jeweiligen Stärken in der Wirkstoffforschung, Entwicklung und weltweiten Arzneimittelzulassung bündeln. Dadurch sollen innovative Therapieprogramme schneller …
Enthaltene Werte: US5324571083Den vollständigen Artikel lesen
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