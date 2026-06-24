Laut dem aktuellen Marktreport der Initiative Micro-Living stehen flexible Wohnformen weiter hoch im Kurs - und das lässt sich auch an der Entwicklung der Mieten ablesen. Wie der Bericht auf Basis der ausgewerteten Apartmenthäuser zudem zeigt, liegt die Auslastung bei 96%. Die aktuelle Ausgabe des Marktreports der Initiative Micro-Living zeigt auf Basis der ausgewerteten Apartmenthäuser eine weiterhin hohe Nachfrage nach flexiblen Wohnformen. Mitte April belief sich die durchschnittliche All-In-Miete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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