München (ots) -Wie lässt sich die Zukunft lokaler Medien sichern? So lautet der zentrale Leitgedanke der diesjährigen Lokalmedientage (https://lokalmedientage.de/), die Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), soeben in Nürnberg eröffnet hat. Nach mehr als drei Jahrzehnten "Lokalrundfunktage" sind es ab sofort "Lokalmedientage". Der neue Name beschreibt die Transformation: Inhalte laufen heute über viele Kanäle, aus klassischen Sendern sind Content-Häuser geworden. Der Kern aber bleibt derselbe: Lokale Medien geben der Heimat eine Stimme.Eine Stimme, die wir heute "dringender denn je brauchen", betonte Schmiege zum Auftakt der Veranstaltung. "Lokaljournalismus ist kein Nice-to-have, sondern demokratische Infrastruktur", sagte der BLM-Präsident. Er forderte einen "Schutzschirm für Lokaljournalismus", den Politik, Branche und Medienaufsicht gemeinsam spannen müssten. Denn lokale Medien stehen unter Druck: Weil sich Nutzungsverhalten verschiebt, Werbeeinnahmen zu globalen Plattformen abwandern, Produktionskosten steigen.Daher gelte es nun, "den Schutzschirm, den wir in den letzten 40 Jahren für den Lokalrundfunk entwickelt haben, ins Digitalzeitalter zu übertragen, damit lokale Medien ihre gesellschaftspolitische Rolle entfalten können". Zentrale Streben seien Auffindbarkeit, Kooperation, Innovation und Finanzierung. "Für mich ist klar: Die Zukunft gehört denen, die mutig in Kreativität, in neue Geschäftsmodelle investieren. Dafür braucht es Spielräume. Diese Spielräume müssen dann aber auch für mehr Vielfalt genutzt werden. Hier kann KI ein Gamechanger, ein Lokalbooster werden. Kurz: Wir brauchen eine Aufbruchstimmung wie vor gut 40 Jahren, als es losging mit dem privaten Rundfunk. Wir brauchen wieder mehr von diesem Pioniergeist. Nicht bequem werden. Nicht warten, bis andere entscheiden, sondern gestalten. Das ist der rote Faden der Lokalmedientage."Die Lokalmedientage finden im NCC Mitte der Nürnberg Messe statt. Höhepunkte des traditionsreichen Branchentreffs sind die Präsentation der Funkanalyse Bayern 2026 (FAB), die Verleihung der BLM-Medienpreise, Panels, Workshops und Masterclasses mit rund 80 nationalen und internationalen Speakern - und natürlich das Medienfest im Alten Rathaus.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6301012