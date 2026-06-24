Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet für den ID. Buzz ein Gute-Nacht-Paket an. Dabei handelt es sich um Zubehör, mit dem sich in dem Fahrzeug übernachten lässt. Der neue Übernachten-Modus und die V2L-Funktion stehen davon unabhängig mit der neuen Software-Generation zur Verfügung. VWN erweitert damit das Zubehörangebot für den MEB-Stromer. Dieses richtet sich an Nutzer, die den Elektro-Bulli gelegentlich für Wochenendtrips oder spontane Übernachtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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