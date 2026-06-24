Volkswagens Software-Tochter Cariad zieht einen Teil ihres Teams von anfänglich sieben Standorten an einem zentralen Ort zusammen. Dazu hat Cariad jetzt einen "Automotive Software Campus" in Berlin eröffnet. Die Zentralisierung soll zu Cariads aktuellem Sparkurs beitragen. An dem neuen Standort arbeiten ab sofort rund 1.000 Experten an KI-Technologien für softwaredefinierte Fahrzeuge (SVD). Zuvor beschäftigte Cariad einen Großteil diese Mitarbeiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net