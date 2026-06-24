Dieser Titel wird am Markt noch immer mit einem deutlichen Risikoabschlag gehandelt. Genau das macht die Lage jetzt so spannend: Die Altlasten sind nicht verschwunden, doch zuletzt gab es wichtige Fortschritte. Gleichzeitig steht operativ deutlich mehr Substanz dahinter, als die Bewertung vermuten lässt.Der Konzern bleibt trotz der Belastungen robust aufgestellt. Die Planung wird wieder verlässlicher, die Mittelzuflüsse sollen nach der Bereinigung deutlich anziehen, und mehrere neue Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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