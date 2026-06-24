© Foto: Sina Schuldt/dpaDer Ifo-Index steigt im Juni leicht und macht Hoffnung auf Stabilisierung. Doch die Unternehmen bleiben vorsichtig. Jetzt könnten Reformen aus Berlin den entscheidenden Unterschied machen.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni leicht verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 85,6 Punkte, nach revidierten 85,0 Punkten im Mai. Die Unternehmen bewerteten vor allem ihre aktuelle Lage besser. Der entsprechende Index legte von 86,1 auf 87,0 Punkte zu. Auch der Blick nach vorn hellte sich etwas auf. Der Erwartungsindex stieg von 83,9 auf 84,1 Punkte. Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht darin ein vorsichtiges Signal. Er sagte, die deutsche Wirtschaft hoffe auf eine …
Enthaltene Werte: DE0008469XXXDen vollständigen Artikel lesen
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