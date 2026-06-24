Die Aktie der DWS Group legte im gestern schwachen Handel ordentlich zu und schoss auf ein neues Jahreshoch. Dabei half nicht nur ein positiver Analystenkommentar, sondern auch der gestern offiziell vorgestellte Bericht der Rentenkommission.Das Wichtigste kurz und knapp• Ein positiver Analystenkommentar und ein starkes Kursziel treiben die DWS-Aktie auf ein neues Hoch.• Der Reform der Rente in Deutschland könnte zusätzliches Geschäft für die DWS schaffen.• Chart und Bewertung sprechen weiter für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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